Фото в купальниках разрешили выкладывать в сеть учителям

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Фото в купальниках разрешили выкладывать в сеть учителямРубрика: общество
28.08.2019 09:36
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Минпросвещения отредактировало типовой кодекс этики педагогических работников; в документе не прописан строгий дресс-код.
Министерство просвещения и Общероссийский профсоюз работников образования отредактировали типовой кодекс этики педагогических работников, сообщают «Известия». В отличие от прежнего текста, утверждённого в 2014 году, в новом кодексе впервые говорится о правилах поведения учителей в интернете.
В частности, учителям предложено не распространять информацию, которая может причинить вред здоровью и развитию детей. Речь о порнографии, употреблении алкоголя и наркотиков, способах самоубийств и использовании нецензурной брани.
В документе также появился новый взгляд на дресс-код. Учитель теперь не должен «соответствовать общепринятому деловому стилю», а имеет право «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы». Ни слова про запрет размещения в сети фотографий в купальниках в документе нет.
Напомним, барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову, которая выложила в сеть фото в купальнике, сначала вынудили уволиться из школы, а потом позвали на работу в краевое министерство образования.
Татьяна Картавых
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