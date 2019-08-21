«Хочешь проехать бесплатно!»: кондуктор в Новосибирске нагрубила пассажирке

Фото со страницы группы «Новосибирский трамвай» в социальной сети «ВКонтакте»

Конфликт между пассажиркой и кондуктором произошел в трамвае № 16; причина – 1000-рублёвая купюра, которой хотели расплатиться за проезд.

Конфликты из-за того, что клиенты хотят рассчитаться за мелкую покупку крупной купюрой, в Новосибирске возникают достаточно часто. Каждая из сторон считает себя правой. На странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Nyuta Fokeeva разместила пост, в котором рассказала о ситуации, произошедшей в трамвае № 16.

«С утра поехала на 16 трамвае "Юго-Западный — Маркса" с купюрой 1000 рублей, ну так получилось, не было меньше. На что я услышала в свой адрес, якобы я хочу прокатиться бесплатно», – написала девушка. (Орфография и пунктуации сохранены – прим. Сиб.фм).

Так получилось, что вечером после работы она попала в тот же трамвай с тем же кондуктором. Днём автор поста не смогла разменять деньги, и после попытки оплатить проезд крупной купюрой услышала в свой адрес оскорбления. Кондуктор обвинила девушку в том, что она специально подаёт 1000 рублей, чтобы бесплатно проехать. В конце концов с крупной купюры нашли сдачу.

Девушка посоветовала кондукторам запасаться разменной монетой перед началом смены. Однако за этот совет она получила множество упрёков от комментаторов под постом. Большинство пользователей написали, что заботиться об оплате за проезд – обязанность пассажира.

Как рассказал корреспонденту Сиб.фм ведущий инженер по обслуживанию пассажиров МКП «ГЭТ» Андрей Хазов, никакими документами не регламентировано, сколько должно быть разменных денег у кондуктора.

«Если пассажиру нагрубил кондуктор, нужно обязательно написать жалобу на сайте МКП "Горэлектротранспорт". Наши специалисты обязательно разберутся в конфликтной ситуации», – сообщил Андрей Хазов.

Однако чтобы подобных ситуаций не возникало, он посоветовал пассажирам всегда иметь купюру небольшого номинала или мелочь на проезд.

Напомним, 9 июня кондуктор троллейбуса № 10 вытолкнула пассажирку из троллейбуса.