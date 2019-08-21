«Котёнок-инопланетянин» ищет дом в Новосибирске

фото группы «Помощь животным найти дом Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Необычного котёнка подбросили в новосибирский приют; теперь ему необходима новая семья.

В Новосибирске «котёнок-инопланетянин» с большой головой и шёрсткой лилового оттенка находится в поисках нового дома. Информация об этом появилась в группе «Помощь животным найти дом Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Малыш — последний из коробки с подкидышами, которую оставили на пороге приюта. В роду у него точно был британец, так как у котёнка шикарный лиловый окрас и большие круглые глаза.

«Котик растет и становится краше и умнее с каждым днем. Шубка у него шелковистая, добротная. А ум цепок и подвижен: малыш быстро схватывает, умеет идеально пользоваться лоточком, когтеточкой, покладистый и послушный», – написано в сообщении.

Отмечается, что котёнок, у которого ещё нет имени, любит спать под одеялом рядом с человеком.

Напомним, 27 августа стало известно, что в Новосибирске кошка смогла родить котят после ранения из травматического пистолета.