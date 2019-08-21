«Котёнок-инопланетянин» ищет дом в Новосибирске

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«Котёнок-инопланетянин» ищет дом в НовосибирскеРубрика: общество
28.08.2019 10:12
фото группы «Помощь животным найти дом Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»
Необычного котёнка подбросили в новосибирский приют; теперь ему необходима новая семья.
В Новосибирске «котёнок-инопланетянин» с большой головой и шёрсткой лилового оттенка находится в поисках нового дома. Информация об этом появилась в группе «Помощь животным найти дом Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Малыш — последний из коробки с подкидышами, которую оставили на пороге приюта. В роду у него точно был британец, так как у котёнка шикарный лиловый окрас и большие круглые глаза.
«Котик растет и становится краше и умнее с каждым днем. Шубка у него шелковистая, добротная. А ум цепок и подвижен: малыш быстро схватывает, умеет идеально пользоваться лоточком, когтеточкой, покладистый и послушный», – написано в сообщении.
Отмечается, что котёнок, у которого ещё нет имени, любит спать под одеялом рядом с человеком.
Напомним, 27 августа стало известно, что в Новосибирске кошка смогла родить котят после ранения из травматического пистолета.
Никита Минин
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