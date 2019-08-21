Краснокнижную птицу обнаружили орнитологи в Республике Бурятия

Фото с сайта Байкальского заповедника

Трёх домовых сычей специалисты заметили на камнях; после этого птиц стали регулярно замечать тем же составом в том же месте.

Занесённых в красную книгу Бурятии домовых сычей заметили на территории республики, сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника. Птицы поселились на территории государственного заказника федерального значения «Алтачейский».

Впервые трёх домовых сычей заметил государственный инспектор во время патрулирования территории. Птицы сидели на камнях. Мужчина сфотографировал находку и показал заместителю директора Байкальского заповедника по науке Алексею Китаеву, который определил их как редкий вид. Орнитологи позднее подтвердили догадки, что на фото домовые сычи.

Теперь этих птиц патрульные видят регулярно на том же месте в том же составе.

Домовый сыч часто встречается в южной полосе европейской части России, а также в Туве, Южном Алтае и Забайкалье. Там их можно встретить чаще всего, однако сейчас популяция этих птиц снижается повсеместно. В северной же части страны встретить сыча – редкость.

Напомним, в начале августа в центр реабилитации диких птиц доставили сокола-мутанта.