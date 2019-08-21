Мэр Новосибирска рассказал о ходе спасательных работ на месте обрушения

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Мэр Новосибирска рассказал о ходе спасательных работ на месте обрушенияРубрика: проиcшествия
28.08.2019 15:21
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Анатолий Локоть прибыл на место обрушения в Ленинском районе Новосибирска; предполагают, что под завалами остаются два человека.
В Сибирской генерирующей компании официально прокомментировали обрушение, которое произошло сегодня в районе обеда на улице Ударной.
«В зоне обрушения работало 13 человек. На данный момент под завалами остаются 2 человека. Один человек погиб, один пострадал и госпитализирован с переломом ноги. На месте работают скорая медицинская помощь, МЧС, ведётся спасательная операция. Информация будет уточняться», – сообщили в пресс-службе СГК.
На место разбора завалов прибыл мэр Новосибирска. Анатолий Локоть сообщил, что долго не могли определиться с количеством людей, которые могли пострадать. Остановились на том, что ведутся поиски двоих рабочих.
«Здесь очень большие силы задействованы. Работают спасатели МАСС, МЧС, следственный комитет. Ищем двух человек. Двое в больнице. Одного – потеряли. Для спасателей организовано питание и место отдыха. Люди должны отдыхать, чтобы интенсивность работ не снижалась», – отметил Анатолий Локоть.
На месте работали кинологи с собаками. Предварительное место нахождения людей определено. Сейчас там возобновлены работы.
Напомним, обрушение произошло сегодня в районе обеда. По предварительным данным, сообщалось о девяти рабочих, оказавшихся под завалами.
Татьяна Картавых
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