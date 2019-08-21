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Мужчина дважды ударил в живот женщину-пристава в Красноярске

Рубрика: проиcшествия

28.08.2019 12:50

Фото с сайта Pixabay.com

Житель Красноярска отказывался платить алименты семилетней дочери; его долг составил более 290 тысяч рублей.

Мужчина избил судебного пристава в Красноярске, сообщили сегодня, 28 августа, на сайте Управления федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

Местный житель отказывался платить алименты своей семилетней дочери. Его долг превысил 290 тысяч рублей. Получив повестку, неплательщик приехал к судебному приставу с объяснением о причинах неуплаты. Женщина-исполнитель начала составлять протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей».

Мужчина был не согласен с таким решением и дважды ударил пристава в живот. За это в отношении жителя Красноярска возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или  принудительные работы в течение пяти лет. Также возможна мера наказания в виде ареста на шесть месяцев или лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в июне 2019 года алиментщица натравила собаку на судебных приставов в Новосибирске.

Дарья Мелехова

Теги: долги Красноярский край удар судебные приставы

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Обрушение здания в Новосибирске: двое погибли, девять остаются под завалами

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Под завалами могут быть 11 человек: в Новосибирске рухнула стена на стройплощадке

сегодня 13:23 Хроника 0 Коммент.

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Выселяемые из квартир семьи военных в Новосибирске вышли на очередной пикет

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сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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