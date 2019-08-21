Мужчина дважды ударил в живот женщину-пристава в Красноярске

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Мужчина дважды ударил в живот женщину-пристава в КрасноярскеРубрика: проиcшествия
28.08.2019 12:50
Фото с сайта Pixabay.com
Житель Красноярска отказывался платить алименты семилетней дочери; его долг составил более 290 тысяч рублей.
Мужчина избил судебного пристава в Красноярске, сообщили сегодня, 28 августа, на сайте Управления федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.
Местный житель отказывался платить алименты своей семилетней дочери. Его долг превысил 290 тысяч рублей. Получив повестку, неплательщик приехал к судебному приставу с объяснением о причинах неуплаты. Женщина-исполнитель начала составлять протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей».
Мужчина был не согласен с таким решением и дважды ударил пристава в живот. За это в отношении жителя Красноярска возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или принудительные работы в течение пяти лет. Также возможна мера наказания в виде ареста на шесть месяцев или лишения свободы на срок до пяти лет.
Напомним, в июне 2019 года алиментщица натравила собаку на судебных приставов в Новосибирске.
Дарья Мелехова
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