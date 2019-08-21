Наркоторговец ударил собутыльника кастрюлей по голове в Новосибирской области

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Наркоторговец ударил собутыльника кастрюлей по голове в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
28.08.2019 12:03
Фото с сайта Pixabay.com
Мужчины выпивали вместе, после чего поссорились; хозяин дома ударил знакомого по голове, а тот попал в больницу с черепно-мозговой травмой.
Мужчина получил черепно-мозговую травму от удара кастрюлей в селе Новомихайловка Коченёвского района Новосибирской области. Об этом сегодня, 28 августа, сообщили на сайте ГУ МВД по Новосибирской области.
Пострадавший выпивал в гостях у своего знакомого. Во время общения приятели поссорились, и 29-летний хозяин дома ударил собеседника посудой по голове. В итоге мужчина доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Сейчас подозреваемый задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
По словам полицейских, подозреваемый ранее был судим за незаконную торговлю наркотиками.
Напомним, в августе 2019 года 19-летнему новосибирцу пробили голову из-за шумного поведения.
Дарья Мелехова
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