«Несчастный случай» дважды бесплатно выступит в Новосибирске в сентябре

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«Несчастный случай» дважды бесплатно выступит в Новосибирске в сентябреРубрика: афиша, культура
28.08.2019 15:38
фото с официального сайта группы «Несчастный случай»
Группа даст два концерта в течение 10 дней; в гримёрке музыкантов обязательно должны ждать бутылки кефира и зелёные полотенца.
Группа «Несчастный случай» приедет в Новосибирск с двумя концертами этой осенью.
1 сентября коллектив выступит на дне рождения микрорайона «Стрижи». Окунуться в атмосферу праздника и насладиться музыкой сможет любой желающий – концерт бесплатный.
Второе посещение Новосибирска запланировано на 11 сентября. «Несчастный случай» станет хедлайнером мероприятия, организованного в честь 60-летия НГУ. Студентов, преподавателей университета и просто гостей Академгородка ждут два часа музыки, танцев и хорошего настроения. Праздник пройдёт во внутреннем дворе нового корпуса учебного заведения.
Сиб.фм ознакомился с райдером коллектива и узнал, что же должно находиться в гримёрке музыкантов перед самым началом выступления. Как выяснилось, исполнители не смогут дать концерт, если им не предоставят фрукты, мёд, имбирь, полотенца исключительно зелёного или серого цвета и две бутылки кефира. Таковы требования звёзд.
Группа «Несчастный случай» была образована в 1983 году Алексеем Кортневым и Валдисом Пельшем. На счету коллектива 10 студийных альбомов, последний из которых, «Кранты», вышел в 2014 году. В копилке группы находятся четыре статуэтки «Золотого граммофона», а также награда «Стопудовый хит» за песню «Что ты имела?».
Напомним, в конце июля Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве.
Никита Минин
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