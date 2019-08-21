«Несчастный случай» дважды бесплатно выступит в Новосибирске в сентябре

фото с официального сайта группы «Несчастный случай»

Группа даст два концерта в течение 10 дней; в гримёрке музыкантов обязательно должны ждать бутылки кефира и зелёные полотенца.

Группа «Несчастный случай» приедет в Новосибирск с двумя концертами этой осенью.

1 сентября коллектив выступит на дне рождения микрорайона «Стрижи». Окунуться в атмосферу праздника и насладиться музыкой сможет любой желающий – концерт бесплатный.

Второе посещение Новосибирска запланировано на 11 сентября. «Несчастный случай» станет хедлайнером мероприятия, организованного в честь 60-летия НГУ. Студентов, преподавателей университета и просто гостей Академгородка ждут два часа музыки, танцев и хорошего настроения. Праздник пройдёт во внутреннем дворе нового корпуса учебного заведения.

Сиб.фм ознакомился с райдером коллектива и узнал, что же должно находиться в гримёрке музыкантов перед самым началом выступления. Как выяснилось, исполнители не смогут дать концерт, если им не предоставят фрукты, мёд, имбирь, полотенца исключительно зелёного или серого цвета и две бутылки кефира. Таковы требования звёзд.

Группа «Несчастный случай» была образована в 1983 году Алексеем Кортневым и Валдисом Пельшем. На счету коллектива 10 студийных альбомов, последний из которых, «Кранты», вышел в 2014 году. В копилке группы находятся четыре статуэтки «Золотого граммофона», а также награда «Стопудовый хит» за песню «Что ты имела?».

Напомним, в конце июля Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве.