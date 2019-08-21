Новосибирские учёные вывели сорт острых помидор

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По словам специалистов, новые томаты подойдут как для салатов, так и для солений; новый сорт отличает остринка.

Учёные из Сибирского НИИ растениеводства и селекции, который находится в Новосибирске, вывели новый сорт томатов. Об этом сообщило издание «Наука в Сибири».

Специалисты рассказали, что помидоры этого вида получились немного острые, словно их слегка поперчили. Сорт назвали «Памяти Губко», в честь известного селекционера Валентины Губко.

Помидоры могут вырасти двух видов: более крупные – для салата – и более мелкие – для приготовления солений.

Также специалисты по селекции вывели новый вид базилика, который имеет глубокий фиолетовый цвет листьев и оставляет послевкусие душистого горошка. Кроме того, базилик не требует много места: с грядки размером с один квадратный метр можно собрать до двух килограммов приправы. Растение получило название «Яшка-цыган».

Напомним, в августе 2019 года сибирские учёные разработали белки для поиска раковых клеток.