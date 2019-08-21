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Новосибирские учёные вывели сорт острых помидор

Рубрика: наука

29.08.2019 07:38

Фото с сайта Pixabay.com

По словам специалистов, новые томаты подойдут как для салатов, так и для солений; новый сорт отличает остринка.

Учёные из Сибирского НИИ растениеводства и селекции, который находится в Новосибирске, вывели новый сорт томатов. Об этом сообщило издание «Наука в Сибири».

Специалисты рассказали, что помидоры этого вида получились немного острые, словно их слегка поперчили. Сорт назвали «Памяти Губко», в честь известного селекционера Валентины Губко.

Помидоры могут вырасти двух видов: более крупные – для салата – и более мелкие – для приготовления солений. 

Также специалисты по селекции вывели новый вид базилика, который имеет глубокий фиолетовый цвет листьев и оставляет послевкусие душистого горошка. Кроме того, базилик не требует много места: с грядки размером с один квадратный метр можно собрать до двух килограммов приправы. Растение получило название «Яшка-цыган».

Напомним, в августе 2019 года сибирские учёные разработали белки для поиска раковых клеток.

Дарья Мелехова

Теги: открытие СО РАН ученые

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В Новосибирске началось голосование на выборах мэра

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сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные вывели сорт острых помидор

сегодня 07:38 Наука 0 Коммент.

Велосипедист из Бердска стал третьим на Кубке России

сегодня 07:13 Общество 0 Коммент.

Подрядчики задержаны по делу об обрушении в Новосибирске

вчера 22:12 Хроника 0 Коммент.

Правительство региона обеспечивает координацию мер при ликвидации последствий обрушения в Ленинском районе Новосибирска

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

Выпускник экономического вуза стал известным попрошайкой в Новосибирске

вчера 17:26 Общество 0 Коммент.

Сколько стоит букет на 1 сентября в Новосибирске

вчера 17:18 Общество 0 Коммент.

Сибирские учёные получили важнейший для лечения рака изотоп

вчера 17:08 Общество 0 Коммент.

Извлекли тело последнего погибшего: МЧС открыло горячий телефон для родственников пострадавших

вчера 16:44 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирскую область попали сотни фальшивых банкнот

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

«Несчастный случай» дважды бесплатно выступит в Новосибирске в сентябре

вчера 15:38 Афиша 0 Коммент.

Мэр Новосибирска рассказал о ходе спасательных работ на месте обрушения

вчера 15:21 Хроника 0 Коммент.

Тысячи деревьев и кустарников вырубят на левом берегу Новосибирска ради строительства моста

вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор назвал уровень радиации в Новосибирске

вчера 14:49 Общество 0 Коммент.

Видео: разбор завалов на месте обрушения в Новосибирске

вчера 14:41 Хроника 0 Коммент.

Стас Ярушин решил «достать Бобровского» с концертом в Новосибирске

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

Упавшие футбольные ворота сломали позвоночник шестилетнему мальчику в Республике Алтай

вчера 14:26 Хроника 0 Коммент.

По факту обрушения здания возбуждено уголовное дело: Следком

вчера 14:15 Хроника 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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