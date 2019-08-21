Новосибирский парапланерист поднял в небо играющего аккордеониста

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Новосибирский парапланерист поднял в небо играющего аккордеонистаРубрика: общество
28.08.2019 12:32
скриншот и видео предоставлены Александром Орловым
В новосибирском небе прозвучали звуки аккордеона и песня про женщину в синем халате; парапланерист поднял в небо лидера группы «Жажда».
Известный новосибирский парапланерист Александр Орлов устроил очередной необычный полёт. На этот раз в небо он поднял лидера группы «Жажда» Андрея Кращука.
«Идея возникла на рок-фестивале "Обская волна", который прошёл в Новосибирске 15 августа. Андрей подошёл ко мне и спросил о предстоящих проектах, я предложил ему самому поучаствовать в полёте», – рассказал Сиб.фм Александр Орлов.
«Я всегда за любой кипеж. Согласился подняться в воздух. На следующий день подумал, я же боюсь высоты! Но включать заднюю было уже "не по-пацански". Собрались и полетели», – рассказал Сиб.фм лидер группы «Жажда» Андрей Кращук.
В воздух поднялись тандемом, прихватив с собой аккордеон. Александр настаивал, чтобы Андрей исполнил серьёзную песню «Запах полыни», но Кращук посчитал, что болтать ногами в воздухе под серьёзный текст не совсем уместно, и предложил исполнить юмористическую композицию «Женщина в синем халате по имени Матильда Бенедиктовна Зельбельман-Цвих».
«Эмоции фантастические. Ветер дует в лицо. Пейзажи открываются потрясающие. Единственное, на что ты опираешься в воздухе, – это скамейка. За стропы не держишься, в руках – аккордеон. Иногда кажется, что вот-вот и скинет с высоты 600 метров. Так что впечатлений – достаточно», – поделился своими впечатлениями Андрей Кращук.
Теперь в планах музыканта уговорить своего партнёра по дуэту «Дон Кихот» совершить совместный полёт.
Напомним, в начале июля новосибирский парапланерист Александр Орлов и московская гимнастка Анжела Кулагина замахнулись на рекорд Гиннесса.
Татьяна Картавых
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