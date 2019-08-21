Обрушение здания в Новосибирске: двое погибли, девять остаются под завалами

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Обрушение здания в Новосибирске: двое погибли, девять остаются под заваламиРубрика: проиcшествия
28.08.2019 13:53
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Появляется новая информация о ЧП на строительной площадке в Новосибирске; при обрушении стены здания погибли люди.
По информации Сиб.фм от источника в Следственном комитете, на месте ЧП из-под завалов извлекли одного живого рабочего. Два человека – погибли. Под грудами кирпича по-прежнему остаются девять человек.
Как сообщает прокуратура Новосибирской области, на месте работает и. о. прокурора района Антон Янченко. Предварительно установлено, что бригада подрядной организации выполняла строительные работы по реконструкции здания насосной станции, которая принадлежит Сибирской генерирующей компании.
Организована проверка соблюдения требований безопасности при проведении строительных работ.
Напомним, обрушение произошло сегодня в Ленинском районе Новосибирска.
Татьяна Картавых
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