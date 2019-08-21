По факту обрушения здания возбуждено уголовное дело: Следком

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По факту обрушения здания возбуждено уголовное дело: СледкомРубрика: проиcшествия
28.08.2019 14:15
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Следственный комитет уточняет количество погибших и пострадавших при обрушении стены в Новосибирске; на месте работают криминалисты.
В Новосибирске следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение правил безопасности при ведении работ».
По версии следствия, сегодня в районе обеда рабочие проводили плановые работы в траншее теплотрассы на улице Ударной, когда на них обрушилась стена стоящего рядом здания. Количество пострадавших и погибших уточняется.
По предварительным данным, под завалами оказались 12 человек, одного мужчину достали живым и отправили в больницу. Ещё двое рабочих – погибли.
На месте работают следователи, криминалисты, сотрудники МЧС, полиции и СГК, которой принадлежит объект.
Напомним, прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности при строительстве.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
«Несчастный случай» дважды бесплатно выступит в Новосибирске в сентябре
Обрушение здания в Новосибирске: двое погибли, девять остаются под завалами
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