Под завалами могут быть 11 человек: в Новосибирске рухнула стена на стройплощадке

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Под завалами могут быть 11 человек: в Новосибирске рухнула стена на стройплощадкеРубрика: проиcшествия
28.08.2019 13:23
фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
ЧП произошло на стройплощадке в Ленинском районе Новосибирска; на улице Ударной обрушилась стена дома, поставленного на реконструкцию.
Спасатели выехали на место ЧП в Новосибирске. На строительной площадке произошло обрушение стены. Под завалами находятся люди. Как сообщает управление МЧС по Новосибирской области, одного рабочего уже вытащили и передали медикам.
По сообщению очевидцев происшествия, на момент обрушения на площадке находились 12 рабочих, который производили реконструкцию здания.
На месте работают 52 спасателя и 19 единиц техники.
Следственный комитет начал доследственную проверку. Уточняются обстоятельства ЧП.
Напомним, 27 июня двоих мужчин насмерть засыпало грунтом в Новосибирске.
Татьяна Картавых
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