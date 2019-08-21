Под завалами могут быть 11 человек: в Новосибирске рухнула стена на стройплощадке

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

ЧП произошло на стройплощадке в Ленинском районе Новосибирска; на улице Ударной обрушилась стена дома, поставленного на реконструкцию.

Спасатели выехали на место ЧП в Новосибирске. На строительной площадке произошло обрушение стены. Под завалами находятся люди. Как сообщает управление МЧС по Новосибирской области, одного рабочего уже вытащили и передали медикам.

По сообщению очевидцев происшествия, на момент обрушения на площадке находились 12 рабочих, который производили реконструкцию здания.

На месте работают 52 спасателя и 19 единиц техники.

Следственный комитет начал доследственную проверку. Уточняются обстоятельства ЧП.

Напомним, 27 июня двоих мужчин насмерть засыпало грунтом в Новосибирске.