Подрядчики задержаны по делу об обрушении в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Выпускник экономического вуза стал известным попрошайкой в Новосибирске
Мэр Новосибирска рассказал о ходе спасательных работ на месте обрушения
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Подрядчики задержаны по делу об обрушении в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
28.08.2019 22:12
фото со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Глава Следкома России поручил передать дело о гибели рабочих на стройплощадке Новосибирска в центральный аппарат СК России; задержали руководителей подрядной организации.
Для полного и объективного расследования ЧП, которое сегодня случилось в Новосибирске, глава российского Следкома Александр Бастрыкин поручил, чтобы дело передали в центральный аппарат СК.
Как сообщает сайт СК России, в рамках расследования возбуждённого уголовного дела задержаны трое представителей подрядной организации АО “Сибирьэнергомонтаж”: исполнительный директор Алексей Бочаров, главный инженер Кузбасского СМУ Александр Петров и начальник Кузбасского СМУ Михаил Павлов.
В ходе предварительного следствия установлено, что на площадке на улице Ударной в Новосибирске работала субподрядная организация ООО “Алькор”, которая занималась реконструкцией теплотрассы и насосной станции. В Ходе работ произошло обрушение части кирпичной стены. В результате, трое рабочих получили травмы несовместимые с жизнью, ещё один — доставлен в больницу.
Александр Бастрыкин поручил провести тщательное расследование и дать правовую оценку действиям строительных организаций.
Напомним, после ЧП на стройплощадке прокуратура проверит действия специалистов строительного надзора в Новосибирске.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Выпускник экономического вуза стал известным попрошайкой в Новосибирске
Мэр Новосибирска рассказал о ходе спасательных работ на месте обрушения
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное