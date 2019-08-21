Подрядчики задержаны по делу об обрушении в Новосибирске

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Глава Следкома России поручил передать дело о гибели рабочих на стройплощадке Новосибирска в центральный аппарат СК России; задержали руководителей подрядной организации.

Для полного и объективного расследования ЧП, которое сегодня случилось в Новосибирске, глава российского Следкома Александр Бастрыкин поручил, чтобы дело передали в центральный аппарат СК.

Как сообщает сайт СК России, в рамках расследования возбуждённого уголовного дела задержаны трое представителей подрядной организации АО “Сибирьэнергомонтаж”: исполнительный директор Алексей Бочаров, главный инженер Кузбасского СМУ Александр Петров и начальник Кузбасского СМУ Михаил Павлов.

В ходе предварительного следствия установлено, что на площадке на улице Ударной в Новосибирске работала субподрядная организация ООО “Алькор”, которая занималась реконструкцией теплотрассы и насосной станции. В Ходе работ произошло обрушение части кирпичной стены. В результате, трое рабочих получили травмы несовместимые с жизнью, ещё один — доставлен в больницу.

Александр Бастрыкин поручил провести тщательное расследование и дать правовую оценку действиям строительных организаций.

Напомним, после ЧП на стройплощадке прокуратура проверит действия специалистов строительного надзора в Новосибирске.