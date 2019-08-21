Правительство региона обеспечивает координацию мер при ликвидации последствий обрушения в Ленинском районе Новосибирска

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Правительство региона обеспечивает координацию мер при ликвидации последствий обрушения в Ленинском районе НовосибирскаРубрика: общество, проиcшествия
28.08.2019 18:10
фото PIXABAY.COM
Члены правительства Новосибирской области проконтролировали ликвидацию последствий обрушения стены; следственный комитет проводит расследование.
Первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов и заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка выехали на место происшествия, где сегодня обрушилась стена здания. Инцидент произошёл на улице Ударной в Ленинском районе.
«Поисковые работы завершены, трое человек из 13 находившихся на месте обрушения, погибли, один находится в больнице. На месте работали инспекция по труду, прокуратура, заказчики работ реконструкции, медики, а также психологи МЧС. Следственный комитет проводит расследование», – отметил Сергей Сёмка, которому Андрей Травников поручил проконтролировать ликвидацию последствий обрушения стены.
В ближайшее время комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области рассмотрит все вопросы, которые возникли в связи с трагедией.
Также замгубернатора от лица всего правительства выразил соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, как извлекли тело последнего погибшего при обрушении стены в Новосибирске.
Никита Минин
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