Прокуратура проверит стройнадзор после трагедии в Новосибирске

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «АСТ-54» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Подрядчик, заказчик и стройнадзор ответят за обрушение стены насосной станции; трое человек погибли, один – в больнице.

Причастные к трагедии с обрушением стены на рабочих в Новосибирске попали под проверку прокуратуры. Сегодня, 28 августа пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила об итогах ЧП с места событий.

Обрушение стены произошло на стройплощадке по улице Ударная. По данным ведомства, бригада строителей числом от 8 до 12 человек реконструировала здание перекачивающей насосной станции, когда трёхметровая кирпичная стена обрушилась на рабочих.

Строители оказались под завалами, на данный момент спасатели достали тела троих погибших. Четвёртый пострадавший спасён и находится в больнице. На данный момент поиск людей под завалами завершён, состав бригады уточняется.

« В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям заказчиков, подрядчиков, осуществляющим работы, и должностным лицам органов строительного надзора (контроля). И.о. прокурора района Антон Янченко работает на месте происшествия с целью координации работы правоохранительных органов», – сообщили в прокуратуре региона.

Ранее СУ СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту нарушений правил безопасности при проведении строительных работ. По версии следствия, сегодня в районе обеда рабочие проводили плановые работы в траншее теплотрассы на улице Ударной, когда на них обрушилась стена стоящего рядом здания.

Напомним, 28 августа правительство региона выразило соболезнования семьям погибших при обрушении стены в Новосибирске.