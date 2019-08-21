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Прокуратура проверит стройнадзор после трагедии в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

28.08.2019 20:01

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «АСТ-54» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Подрядчик, заказчик и стройнадзор ответят за обрушение стены насосной станции; трое человек погибли, один – в больнице.

Причастные к трагедии с обрушением стены на рабочих в Новосибирске попали под проверку прокуратуры. Сегодня, 28 августа пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила об итогах ЧП с места событий.

Обрушение стены произошло на стройплощадке по улице Ударная. По данным ведомства, бригада строителей числом от 8 до 12 человек реконструировала здание перекачивающей насосной станции, когда трёхметровая кирпичная стена обрушилась на рабочих.

Строители оказались под завалами, на данный момент спасатели достали тела троих погибших. Четвёртый пострадавший спасён и находится в больнице. На данный момент поиск людей под завалами завершён, состав бригады уточняется. 

« В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям заказчиков, подрядчиков, осуществляющим работы, и должностным лицам органов строительного надзора (контроля). И.о. прокурора района Антон Янченко работает на месте происшествия с целью координации работы правоохранительных органов», – сообщили в прокуратуре региона.

Ранее СУ СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту нарушений правил безопасности при проведении строительных работ. По версии следствия, сегодня в районе обеда рабочие проводили плановые работы в траншее теплотрассы на улице Ударной, когда на них обрушилась стена стоящего рядом здания.

Напомним, 28 августа правительство региона выразило соболезнования семьям погибших при обрушении стены в Новосибирске.

Никита Манько

Теги: ЧП спасатели прокуратура ЖКХ трагедии

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Лента новостей

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Правительство региона обеспечивает координацию мер при ликвидации последствий обрушения в Ленинском районе Новосибирска

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

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Сколько стоит букет на 1 сентября в Новосибирске

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вчера 17:08 Общество 0 Коммент.

Извлекли тело последнего погибшего: МЧС открыло горячий телефон для родственников пострадавших

вчера 16:44 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирскую область попали сотни фальшивых банкнот

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

«Несчастный случай» дважды бесплатно выступит в Новосибирске в сентябре

вчера 15:38 Афиша 0 Коммент.

Мэр Новосибирска рассказал о ходе спасательных работ на месте обрушения

вчера 15:21 Хроника 0 Коммент.

Тысячи деревьев и кустарников вырубят на левом берегу Новосибирска ради строительства моста

вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор назвал уровень радиации в Новосибирске

вчера 14:49 Общество 0 Коммент.

Видео: разбор завалов на месте обрушения в Новосибирске

вчера 14:41 Хроника 0 Коммент.

Стас Ярушин решил «достать Бобровского» с концертом в Новосибирске

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

Упавшие футбольные ворота сломали позвоночник шестилетнему мальчику в Республике Алтай

вчера 14:26 Хроника 0 Коммент.

По факту обрушения здания возбуждено уголовное дело: Следком

вчера 14:15 Хроника 0 Коммент.

Обрушение здания в Новосибирске: двое погибли, девять остаются под завалами

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Армада» празднует день рождения

вчера 13:49 Афиша 0 Коммент.

Под завалами могут быть 11 человек: в Новосибирске рухнула стена на стройплощадке

вчера 13:23 Хроника 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» сыграет с «Иртышом»: где и во сколько смотреть трансляцию матча

вчера 12:51 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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