Пьяный мужчина изнасиловал свою соседку в Хакасии

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Пьяный мужчина изнасиловал свою соседку в ХакасииРубрика: проиcшествия
28.08.2019 13:01
Фото с сайта shutterstock.com
Нетрезвый житель города Абазы применил насилие к своей соседке; сейчас он находится под стражей.
Житель города Абазы Республики Хакасия изнасиловал свою соседку, сообщили сегодня, 28 августа, на сайте регионального СУ СК РФ.
По версии следствия, обвиняемый вместе с приятелем пришёл в гости к 41-летней женщине. Злоумышленник, будучи в нетрезвом состоянии, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, применил к хозяйке дома насилие.
На данный момент мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей». Сейчас расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в июле 2019 года житель Алтайского края изнасиловал мать своего крестника.
Дарья Мелехова
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