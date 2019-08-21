Пьяный мужчина изнасиловал свою соседку в Хакасии

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Нетрезвый житель города Абазы применил насилие к своей соседке; сейчас он находится под стражей.

Житель города Абазы Республики Хакасия изнасиловал свою соседку, сообщили сегодня, 28 августа, на сайте регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, обвиняемый вместе с приятелем пришёл в гости к 41-летней женщине. Злоумышленник, будучи в нетрезвом состоянии, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, применил к хозяйке дома насилие.

На данный момент мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей». Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в июле 2019 года житель Алтайского края изнасиловал мать своего крестника.