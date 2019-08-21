«Раскольников» Алтайского края убил бабушку топором

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«Раскольников» Алтайского края убил бабушку топоромРубрика: проиcшествия
28.08.2019 16:05
Фото с сайта Pixabay.com
Обвиняемый полностью признал свою вину; сейчас уголовное дело направлено в суд.
Новоалтайский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Алтайскому краю завершил расследование по факту убийства пожилой женщины в одном из сёл в Первомайском районе Алтайского края. Об этом сообщили сегодня, 28 августа, на сайте ведомства.
По данным следствия, 31-летний мужчина пришёл в гости к 60-летней односельчанке, которая попросила его помочь по хозяйству. На входе в дом соседи поссорились. Во время конфликта обвиняемый взял топор и несколько раз ударил им женщину по голове. От полученных травм она скончалась на месте.
Мужчина полностью признал свою вину. На данный момент собрана необходимая доказательная база. Уголовное дело передано в суд.
Напомним, в начале апреля 2019 года житель Черепанова случайно убил приятеля на Алтае.
Дарья Мелехова
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