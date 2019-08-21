Роспотребнадзор назвал уровень радиации в Новосибирске

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Роспотребнадзор назвал уровень радиации в НовосибирскеРубрика: общество
28.08.2019 14:49
Фото Сиб.фм
Радиационный фон на территории Новосибирской области находится в пределах нормы; поводов закупать йодосодержащие препараты и водку нет.
Уровень радиации в Новосибирской области не превышает допустимую норму. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре в ответ на запрос общественной организации «Гражданский патруль».
Как говорится в письме, что замеры мощности дозы естественного гамма-излучения проводятся в ежедневном режиме. По данным с 8 по 23 августа, в разных районах области уровень радиации составляла 0,05-0,17 микрозиверта в час. При этом по нормативам этот показатель не должен превышать 0,3 микрозиверта в час.
Как ранее писал Сиб.фм, на прошлой неделе жители Новосибирска покупали дозиметры и самостоятельно делали замеры радиационного фона после ЧП в Белом море неподалёку от Северодвинска. Там 8 августа произошел взрыв жидкостной ядерной двигательной установки, во время которого погибли семь человек. Через некоторое время в СМИ стала появляться информация о повышении радиационного фона.
Один из пользователей группы «Новосибирск и радиация» создал пост, в котором сообщил, что максимальный уровень естественного гамма-излучения был зафиксирован в Ленинском районе. Ещё один новосибирец опубликовал в Facebook фото с дозиметром, показывающим 1,98 микрозиверта в час.
Напомним, 10 августа стало известно место в Новосибирске с самым загрязнённым воздухом.
Анатолий Якимов
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