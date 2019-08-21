Шесть лет за «Три богатыря» получил директор долгостроя в Новосибирске

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Новосибирцы ждали обещанных квартир больше трёх лет; застройщик даже не стал расселять бараки под дом.

Более 145 миллионов рублей потеряли 73 обманутых дольщика на долгострое ЖСК «Три Богатыря». Сегодня, 28 августа пресс-служба Центрального районного суда сообщила о приговоре экс-директору ООО «Олимпийский» Виктору Лучкину.

Десять лет назад бизнесмен Виктор Лучкин взял у мэрии в аренду участок в центре города с двумя бараками под расселение. Директор ООО «Олимпийский» обещал расселить ветхие двухэтажные бараки и построить высотный жилой дом на улице Гоголя, 205. Для этого подсудимый создал кооператив «Три Богатыря» и начал заключать договоры долевого строительства.

По данным ведомства, с ноября 2009 года по ноябрь 2015 года Виктор Лучкин путём обмана и злоупотребления доверием заключил договоры и похитил 145 миллионов рублей, в том числе 14,5 миллионов в форме прав на недвижимое имущество.

«Виктор Лучкин не признал вину, указав, на отсутствие умысла на хищение средств, якобы деньги были направлены на цели, исключительно связанные со строительством указанного дома. Суд приговорил Лучкина к шести годам лишения свободы без штрафа. Приговор в законную силу не вступил», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, 22 августа десятки дольщиков «Новомарусина» заявили о голодовке в центре Новосибирска.