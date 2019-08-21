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Шесть лет за «Три богатыря» получил директор долгостроя в Новосибирске

Рубрика: недвижимость, общество

28.08.2019 20:34

Фото из архива Сиб.фм

Новосибирцы ждали обещанных квартир больше трёх лет; застройщик даже не стал расселять бараки под дом.

Более 145 миллионов рублей потеряли 73 обманутых дольщика на долгострое ЖСК «Три Богатыря». Сегодня, 28 августа пресс-служба Центрального районного суда сообщила о приговоре экс-директору ООО «Олимпийский» Виктору Лучкину.

Десять лет назад бизнесмен Виктор Лучкин взял у мэрии в аренду участок в центре города с двумя бараками под расселение. Директор ООО «Олимпийский» обещал расселить ветхие двухэтажные бараки и построить высотный жилой дом на улице Гоголя, 205. Для этого подсудимый создал кооператив «Три Богатыря» и начал заключать договоры долевого строительства. 

По данным ведомства, с ноября 2009 года по ноябрь 2015 года Виктор Лучкин путём обмана и злоупотребления доверием заключил договоры и похитил 145 миллионов рублей, в том числе 14,5 миллионов в форме прав на недвижимое имущество.

«Виктор Лучкин не признал вину, указав, на отсутствие умысла на хищение средств, якобы деньги были направлены на цели, исключительно связанные со строительством указанного дома. Суд приговорил Лучкина к шести годам лишения свободы без штрафа. Приговор в законную силу не вступил», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, 22 августа десятки дольщиков «Новомарусина» заявили о голодовке в центре Новосибирска.

Никита Манько

Теги: обманутые дольщики суд расселение

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Подрядчики задержаны по делу об обрушении в Новосибирске

вчера 22:12 Хроника 0 Коммент.

Правительство региона обеспечивает координацию мер при ликвидации последствий обрушения в Ленинском районе Новосибирска

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

Выпускник экономического вуза стал известным попрошайкой в Новосибирске

вчера 17:26 Общество 0 Коммент.

Сколько стоит букет на 1 сентября в Новосибирске

вчера 17:18 Общество 0 Коммент.

Сибирские учёные получили важнейший для лечения рака изотоп

вчера 17:08 Общество 0 Коммент.

Извлекли тело последнего погибшего: МЧС открыло горячий телефон для родственников пострадавших

вчера 16:44 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирскую область попали сотни фальшивых банкнот

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

«Несчастный случай» дважды бесплатно выступит в Новосибирске в сентябре

вчера 15:38 Афиша 0 Коммент.

Мэр Новосибирска рассказал о ходе спасательных работ на месте обрушения

вчера 15:21 Хроника 0 Коммент.

Тысячи деревьев и кустарников вырубят на левом берегу Новосибирска ради строительства моста

вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор назвал уровень радиации в Новосибирске

вчера 14:49 Общество 0 Коммент.

Видео: разбор завалов на месте обрушения в Новосибирске

вчера 14:41 Хроника 0 Коммент.

Стас Ярушин решил «достать Бобровского» с концертом в Новосибирске

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

Упавшие футбольные ворота сломали позвоночник шестилетнему мальчику в Республике Алтай

вчера 14:26 Хроника 0 Коммент.

По факту обрушения здания возбуждено уголовное дело: Следком

вчера 14:15 Хроника 0 Коммент.

Обрушение здания в Новосибирске: двое погибли, девять остаются под завалами

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Армада» празднует день рождения

вчера 13:49 Афиша 0 Коммент.

Под завалами могут быть 11 человек: в Новосибирске рухнула стена на стройплощадке

вчера 13:23 Хроника 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» сыграет с «Иртышом»: где и во сколько смотреть трансляцию матча

вчера 12:51 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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