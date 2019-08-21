Сибирские учёные получили важнейший для лечения рака изотоп

Лента новостейПредложить новость
Выпускник экономического вуза стал известным попрошайкой в Новосибирске
Мэр Новосибирска рассказал о ходе спасательных работ на месте обрушения
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Сибирские учёные получили важнейший для лечения рака изотопРубрика: общество
28.08.2019 17:08
фото пресс-службы Томского политехнического университета
Исследователи из Томска смогли выделить «чистые» изотопы лютеция; этот элемент необходим для противораковой терапии.
Томские учёные наработали первую опытную партию «чистого» трихлорида лютеция-177, который может стать новой основой для препаратов, применяемых при диагностике и лечении онкологических заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба Томского политехнического университета.
До этого момента лютеций-177 всегда производился с примесью лютеция-176, который может оказывать негативное влияние на здоровье человека. Но исследователям удалось отделить нужный изотоп от вредных примесей, что, возможно, повысит эффективность лекарств против рака. Первая в России опытная партия «чистого» лютеция уже отправлена в Москву для экспертизы.
«177-й лютеций хорош тем, что это мягкий бета-излучатель, он точечно воздействует на поражённые раком клетки. Его используют в передовых клиниках Германии и Израиля. Но проблема в том, что его получают из лютеция-176. И эту примесь невозможно удалить. Мы пошли другим путём, мы используем другой исходный элемент», – говорит заведующий научной лабораторией изотопного анализа и технологий ТПУ Игорь Шаманин.
Отмечается, что изотоп должен пройти доклинические и клинические испытания, прежде чем его начнут применять в больницах.
Напомним, 27 августа учёные рассказали, какая еда влияет на развитие рака.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Выпускник экономического вуза стал известным попрошайкой в Новосибирске
Мэр Новосибирска рассказал о ходе спасательных работ на месте обрушения
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
7 причин переехать в ЖК Золотая Нива от СибирьИнвест
Мы всё взвесили, измерили, оценили – чтобы вы приняли верное ре...
Серпом по Байкалу
Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...
Столица, переносись!
Шойгу предложил создать в Сибири финансово-промышленн...
Новости по теме
Популярное