Сибирские учёные получили важнейший для лечения рака изотоп

фото пресс-службы Томского политехнического университета

Исследователи из Томска смогли выделить «чистые» изотопы лютеция; этот элемент необходим для противораковой терапии.

Томские учёные наработали первую опытную партию «чистого» трихлорида лютеция-177, который может стать новой основой для препаратов, применяемых при диагностике и лечении онкологических заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба Томского политехнического университета.

До этого момента лютеций-177 всегда производился с примесью лютеция-176, который может оказывать негативное влияние на здоровье человека. Но исследователям удалось отделить нужный изотоп от вредных примесей, что, возможно, повысит эффективность лекарств против рака. Первая в России опытная партия «чистого» лютеция уже отправлена в Москву для экспертизы.

«177-й лютеций хорош тем, что это мягкий бета-излучатель, он точечно воздействует на поражённые раком клетки. Его используют в передовых клиниках Германии и Израиля. Но проблема в том, что его получают из лютеция-176. И эту примесь невозможно удалить. Мы пошли другим путём, мы используем другой исходный элемент», – говорит заведующий научной лабораторией изотопного анализа и технологий ТПУ Игорь Шаманин.

Отмечается, что изотоп должен пройти доклинические и клинические испытания, прежде чем его начнут применять в больницах.

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