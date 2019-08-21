Сибирячку шокировал результат покраски волос в салоне красоты

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Сибирячку шокировал результат покраски волос в салоне красотыРубрика: общество, woman
28.08.2019 12:11
фото с портала Flamp.ru
Девушка пошла в парикмахерскую, чтобы изменить цвет волос; её возмутил результат, который она увидела в зеркале.
Жительница Новосибирска Мария была сильно расстроена тем, как с её волосами обошёлся мастер в салоне красоты. Свой полный возмущения отзыв она оставила на портале Flamp 25 августа.
«Плачу до сих пор. Доверила волосы мастеру. перед окрашиванием просила, чтобы не желтый! Получился жёлто-рыжий цвет, который очень хотелось избежать, хотела холодный блонд», – пишет сибирячка, которая не увидела ничего общего между ожиданием и реальностью (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).
Теперь Мария ждёт выходных, чтобы перекрасить локоны уже в другой «мастерской красоты». Девушка переживает, что от такого обилия химии её волосы могут пострадать.
Напомним, в конце сентября 2018 года неудачная стрижка довела сибирячку до полиции.
Никита Минин
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