Сибирячку шокировал результат покраски волос в салоне красоты

фото с портала Flamp.ru

Девушка пошла в парикмахерскую, чтобы изменить цвет волос; её возмутил результат, который она увидела в зеркале.

Жительница Новосибирска Мария была сильно расстроена тем, как с её волосами обошёлся мастер в салоне красоты. Свой полный возмущения отзыв она оставила на портале Flamp 25 августа.

«Плачу до сих пор. Доверила волосы мастеру. перед окрашиванием просила, чтобы не желтый! Получился жёлто-рыжий цвет, который очень хотелось избежать, хотела холодный блонд», – пишет сибирячка, которая не увидела ничего общего между ожиданием и реальностью (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).

Теперь Мария ждёт выходных, чтобы перекрасить локоны уже в другой «мастерской красоты». Девушка переживает, что от такого обилия химии её волосы могут пострадать.

Напомним, в конце сентября 2018 года неудачная стрижка довела сибирячку до полиции.