«Сиреневый платок для Оперного» – какие деревья будут на акции «Посади своё дерево»

0 балла
+10
66.41 73.66
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Подрядчики задержаны по делу об обрушении в Новосибирске

вчера 22:12 Хроника 0 Коммент.

Правительство региона обеспечивает координацию мер при ликвидации последствий обрушения в Ленинском районе Новосибирска

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

Выпускник экономического вуза стал известным попрошайкой в Новосибирске

вчера 17:26 Общество 0 Коммент.

Сколько стоит букет на 1 сентября в Новосибирске

вчера 17:18 Общество 0 Коммент.

Сибирские учёные получили важнейший для лечения рака изотоп

вчера 17:08 Общество 0 Коммент.

Извлекли тело последнего погибшего: МЧС открыло горячий телефон для родственников пострадавших

вчера 16:44 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирскую область попали сотни фальшивых банкнот

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

«Несчастный случай» дважды бесплатно выступит в Новосибирске в сентябре

вчера 15:38 Афиша 0 Коммент.

Мэр Новосибирска рассказал о ходе спасательных работ на месте обрушения

вчера 15:21 Хроника 0 Коммент.

Тысячи деревьев и кустарников вырубят на левом берегу Новосибирска ради строительства моста

вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор назвал уровень радиации в Новосибирске

вчера 14:49 Общество 0 Коммент.

Видео: разбор завалов на месте обрушения в Новосибирске

вчера 14:41 Хроника 0 Коммент.

Стас Ярушин решил «достать Бобровского» с концертом в Новосибирске

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

Упавшие футбольные ворота сломали позвоночник шестилетнему мальчику в Республике Алтай

вчера 14:26 Хроника 0 Коммент.

По факту обрушения здания возбуждено уголовное дело: Следком

вчера 14:15 Хроника 0 Коммент.

Обрушение здания в Новосибирске: двое погибли, девять остаются под завалами

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Армада» празднует день рождения

вчера 13:49 Афиша 0 Коммент.

Под завалами могут быть 11 человек: в Новосибирске рухнула стена на стройплощадке

вчера 13:23 Хроника 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» сыграет с «Иртышом»: где и во сколько смотреть трансляцию матча

вчера 12:51 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Сиреневый платок для Оперного» – какие деревья будут на акции «Посади своё дерево»

Рубрика: общество

28.08.2019 19:13

Фото с сайта pixabay.com

Некогда запущенный сквер за Оперным театром будет благоухать каждую весну; любой новосибирец принять участие в высадке деревьев и кустарников.

Горожане превратят сквер за оперным театром в «сиреневый платок» символа Новосибирска на экологической акции 31 августа. Сегодня представители генерального партнёра – питомника декоративных растений «Маково» – рассказали, какие саженцы смогут высадить гости праздника.

Сквер за театром оперы и балета – часть некогда масштабной концепции новосибирских архитекторов, мечтавших соединить театры единым бульваром. Задумка сделать бульвар от театра «Глобус», через сквер за театром оперы и балета к Центральному парку и зданию Музкомедии осталась на бумаге, но два из трёх зелёных островков стали излюбленными местами отдыха новосибирцев. Центральный парк всегда привлекал семьи с детьми, а сквер у молодёжного театра «Глобус» стал площадкой для крупных фестивалей Znaki и «Честфест».

Однако сквер за Оперным оказался в стороне от реновации и долгое время оставался полу-запущенным. В последние годы здесь проредили густые заросли, но он пока не стал популярным среди гуляющих.

Новосибирцы могут помочь вдохнуть в сквер жизнь – и определить его основную особенность. Генеральный партнёр акции «Посади своё дерево», питомник декоративных растений «Маково» предоставит саженцы благородных дубов, ив и кустарниковых деревьев Карагана. 

Но главный подарок горожанам – это кусты сирени, которые ассоциируются с приходом весны. Таким образом, монументальное здание символа Новосибирска – театра оперы и балета получит своеобразный «сиреневый платок» в виде соседнего сквера.

«Все саженцы выращиваются в климатических условиях Сибири на собственной территории питомника в Новосибирске и имеют высокую степень приживаемости относительно деревьев из других регионов и из-за рубежа. Учитывая многолетний опыт компании в озеленении жилых массивов Новосибирска, мы уверены, что сирень поможет вдохнуть в сквер жизнь и добавить новых красок», – рассказал Сиб.фм представитель питомника декоративных растений «Маково».

Ранее было объявлено, что юных гостей праздника ждёт площадка Новосибирского дельфинария, аквагрим и ростовые куклы, для молодёжи выступят музыкальные группы, а лучшие скейтбордисты покажут свои трюки.

Напомним, экологическая акция «Посади своё дерево» пройдёт в Новосибирске 31 августа. Преобразить сквер за Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета сможет любой желающий – зелёная зона будет ждать гостей с 14:00 до 19:00.

 

Никита Манько

Теги: экология урбанистика парки посадисвоедерево

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Подрядчики задержаны по делу об обрушении в Новосибирске

вчера 22:12 Хроника 0 Коммент.

Правительство региона обеспечивает координацию мер при ликвидации последствий обрушения в Ленинском районе Новосибирска

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

Выпускник экономического вуза стал известным попрошайкой в Новосибирске

вчера 17:26 Общество 0 Коммент.

Сколько стоит букет на 1 сентября в Новосибирске

вчера 17:18 Общество 0 Коммент.

Сибирские учёные получили важнейший для лечения рака изотоп

вчера 17:08 Общество 0 Коммент.

Извлекли тело последнего погибшего: МЧС открыло горячий телефон для родственников пострадавших

вчера 16:44 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирскую область попали сотни фальшивых банкнот

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

«Несчастный случай» дважды бесплатно выступит в Новосибирске в сентябре

вчера 15:38 Афиша 0 Коммент.

Мэр Новосибирска рассказал о ходе спасательных работ на месте обрушения

вчера 15:21 Хроника 0 Коммент.

Тысячи деревьев и кустарников вырубят на левом берегу Новосибирска ради строительства моста

вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор назвал уровень радиации в Новосибирске

вчера 14:49 Общество 0 Коммент.

Видео: разбор завалов на месте обрушения в Новосибирске

вчера 14:41 Хроника 0 Коммент.

Стас Ярушин решил «достать Бобровского» с концертом в Новосибирске

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

Упавшие футбольные ворота сломали позвоночник шестилетнему мальчику в Республике Алтай

вчера 14:26 Хроника 0 Коммент.

По факту обрушения здания возбуждено уголовное дело: Следком

вчера 14:15 Хроника 0 Коммент.

Обрушение здания в Новосибирске: двое погибли, девять остаются под завалами

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Армада» празднует день рождения

вчера 13:49 Афиша 0 Коммент.

Под завалами могут быть 11 человек: в Новосибирске рухнула стена на стройплощадке

вчера 13:23 Хроника 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» сыграет с «Иртышом»: где и во сколько смотреть трансляцию матча

вчера 12:51 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
28.06.2019

Эстафета скорости

Как сверхскоростной интернет обогнал байкеров на набережн...

Читать далее
Image
27.06.2019

Сокровище столицы Сибири

Это настолько привычно для новосибирцев, что...

Читать далее
Image
08.04.2019

Посмотри на это иначе

AZIMUT Отель Сибирь реновировал лобби и открыл модн...

Читать далее
Image
05.03.2019

Чистая работа

Руководство новосибирского «Горводоканала» поблагодарили за успех...

Читать далее
Image
04.02.2019

ЖК «Гудимов»: в окружении историй

Читать далее
Image
31.01.2019

Строй по смарту

Правила жизни строителей, которые выжили в кризис и стали силь...

Читать далее

Новости по теме

Опасные для экологии автобусы нашли в Новосибирске 27.08.2019 Талисманы новосибирского дельфинария поддержат эко-акцию «Посади своё дерево» 27.08.2019

Популярное

Image

«Вам и вашему ребёнку обязан только ваш муж»: новосибирец не усту...

Image

«Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосиби...

Image

Самое высокое колесо обозрения остановилось в Новосибирске

Image

«Утопят нас и миллионы рублей»: жители Оби готовы взяться за вилы...

Image

«Как она тебя не утащила?»: рыбаков поразил улов юного сибиряка

Image

Линейки вернули 1 сентября после протеста родителей в Бердске

Image

«Ходи и оглядывайся»: новосибирцу угрожают после скандала с берем...

Image

Самые угоняемые автомобили в Новосибирской области назвали в МВД

Image

Белоруссия закрыла границу для животных и мяса из Новосибирска

Image

Самолёт новосибирских разработчиков может заменить легендарный «к...

Image

Причину остановки движения метро сфотографировали очевидцы

Image

Незнакомцы увели из новосибирского парка 42 ребенка

Image

Барнаульский депутат купил выступление звезды 80-x С.С. Catch для...