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«Сиреневый платок для Оперного» – какие деревья будут на акции «Посади своё дерево»Рубрика: общество
28.08.2019 19:13
Фото с сайта pixabay.com
Некогда запущенный сквер за Оперным театром будет благоухать каждую весну; любой новосибирец принять участие в высадке деревьев и кустарников.
Горожане превратят сквер за оперным театром в «сиреневый платок» символа Новосибирска на экологической акции 31 августа. Сегодня представители генерального партнёра – питомника декоративных растений «Маково» – рассказали, какие саженцы смогут высадить гости праздника.
Сквер за театром оперы и балета – часть некогда масштабной концепции новосибирских архитекторов, мечтавших соединить театры единым бульваром. Задумка сделать бульвар от театра «Глобус», через сквер за театром оперы и балета к Центральному парку и зданию Музкомедии осталась на бумаге, но два из трёх зелёных островков стали излюбленными местами отдыха новосибирцев. Центральный парк всегда привлекал семьи с детьми, а сквер у молодёжного театра «Глобус» стал площадкой для крупных фестивалей Znaki и «Честфест».
Однако сквер за Оперным оказался в стороне от реновации и долгое время оставался полу-запущенным. В последние годы здесь проредили густые заросли, но он пока не стал популярным среди гуляющих.
Новосибирцы могут помочь вдохнуть в сквер жизнь – и определить его основную особенность. Генеральный партнёр акции «Посади своё дерево», питомник декоративных растений «Маково» предоставит саженцы благородных дубов, ив и кустарниковых деревьев Карагана.
Но главный подарок горожанам – это кусты сирени, которые ассоциируются с приходом весны. Таким образом, монументальное здание символа Новосибирска – театра оперы и балета получит своеобразный «сиреневый платок» в виде соседнего сквера.
«Все саженцы выращиваются в климатических условиях Сибири на собственной территории питомника в Новосибирске и имеют высокую степень приживаемости относительно деревьев из других регионов и из-за рубежа. Учитывая многолетний опыт компании в озеленении жилых массивов Новосибирска, мы уверены, что сирень поможет вдохнуть в сквер жизнь и добавить новых красок», – рассказал Сиб.фм представитель питомника декоративных растений «Маково».
Ранее было объявлено, что юных гостей праздника ждёт площадка Новосибирского дельфинария, аквагрим и ростовые куклы, для молодёжи выступят музыкальные группы, а лучшие скейтбордисты покажут свои трюки.
Напомним, экологическая акция «Посади своё дерево» пройдёт в Новосибирске 31 августа. Преобразить сквер за Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета сможет любой желающий – зелёная зона будет ждать гостей с 14:00 до 19:00.
Никита Манько
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