Сколько стоит букет на 1 сентября в Новосибирске

ФОТО АЛИНЫ СКИТОВИЧ

Корреспонденты Сиб.фм выяснили, как подобрать букет учителю на День знаний; главное – позаботиться о подарке заранее.

Приближается День знаний. А это значит, что заканчиваются каникулы и школьники пойдут на занятия. Как правило, в первый учебный день принято дарить цветы учителям. Корреспонденты Сиб.фм выяснили, сколько стоит праздничный букет цветов.

Сегодня в Новосибирске действуют несколько сотен цветочных салонов. В каждом из них можно купить цветы на любой вкус. Как рассказали Сиб.фм в салоне «Букет цветов», в среднем родители тратят на букет около 600 рублей. Но это в том случае, если композиция составлена только из цветов, без особых украшений.

Самый дорогой букет для любимого учителя стоит в районе 4000 рублей. Это, как правило, цветы в корзинах: ромашки или розы и лилии. Также это может быть композиция из 49 ирисов. Чуть меньше стоят букеты из хризантем, роз или лилий с декорированием карандашами, ручками и другими ученическими принадлежностями.

«Чтобы учитель получил именно тот букет, который вы желаете подарить, нужно позаботиться заранее. Цветы накануне 1 сентября раскупают достаточно быстро. И если вы придёте в салон, то, например, хризантем может не оказаться в наличии, и придётся ждать, пока их привезут», – уточнили в салоне.

А в салоне цветов «Раз, ромашка» рассказали, что к каждому клиенту подходят индивидуально.

«Мы стараемся вложить в каждый букет душу. Ведь это не подкуп учителя, а подарок ему. Главное, чтобы посыл шёл от сердца», – объяснили в салоне.

По словам флористов, букет для учителя можно сделать из любых цветов, которые имеются в наличии. Например, оригинально смотрятся ромашки с жёлтыми хризантемами или розами.

В последнее время стали модными букеты из конфет, плюшевых медведей и даже чая и кофе. Например, букет «Загадка» из четырёх сортов чая и двух сортов кофе, а также вставок из фруктов. Стоимость такого подарка – 1400 рублей.

Кстати, большинство букетов на День знаний можно заказать через интернет.

Напомним, 20 августа благотворительный фонд «Солнечный город» предложил обменять букеты цветов для учителей на наставников для детей-сирот.