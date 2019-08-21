Стас Ярушин решил «достать Бобровского» с концертом в Новосибирске

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Стас Ярушин решил «достать Бобровского» с концертом в НовосибирскеРубрика: общество
28.08.2019 14:35
СКРИНШОТ С КАНАЛА СЕРГЕЯ ЯРУШИНА
Известный блогер привезёт звезду NHL Сергея Бобровского в Новосибирск; шоумен расскажет секрет защиты спортсмена и даст концерт.
Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин везёт всемирно известного вратаря NHL Бобровского в Новосибирск. Сегодня, 28 августа, блогер и актёр пригласил новосибирских фанатов хоккея на пре-пати шоу «Достать Бобровского» в новосибирский ресторан «Шемрок».
Стас Ярушин приобрёл первую славу в составе команды КВН «Уездный город», а затем семь лет не сходил с экранов ТНТ в роли Антона Мартынова из сериала «Универ». Вскоре актёр стал блогером и полюбился фанатам хоккея благодаря челленджу «Достать Бобровского» с обладателем звания лучшего вратаря чемпионата мира 2014 года Сергеем Бобровским.
По условиям испытания, хоккеист случайно выбирает город методом «шапки», в этот раз им оказался Новосибирск. Затем знаменитый хоккеист Сергей Бобровский приезжает на игру местной команды, а шоумен Стас Ярушин должен забить буллит в ворота одного из самых успешных российских вратарей в современной истории хоккея.
Игра ХК «Сибирь» и ХК «Адмирал» пройдёт 5 сентября, челлендж состоится сразу после игры. Перед этим Стас Ярушин проведёт «пре-пати» в новосибирском баре «Шемрок» и даст концерт с названием «И этот запел». Шоумен начал сольную карьеру певца три года назад – и уже выпустил семь альбомов.
Pre-party челленджа «Достать Бобровского» с концертом Стаса Ярушина в Новосибирске. Бар «Шемрок», улица Нарымская, 23.
Концерт пройдёт 4 сентября в 20:00. Обязательно бронирование, количество мест ограничено. Справки по телефону 239-61-06.
Никита Манько
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