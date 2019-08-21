Извлекли тело последнего погибшего: МЧС открыло горячий телефон для родственников пострадавших

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

В Главном управлении МЧС по Новосибирской области заработал телефон доверия; можно узнать о состоянии пострадавших и получить психологическую помощь.

В Новосибирске начали принимать звонки родственников рабочих, которые сегодня оказались на территории стройплощадки на Ударной. По телефону 8 (383) 23-999-99 можно получить информацию, связанную с обрушением. Здесь обеспокоенным новосибирцам, которые не могут дозвониться до своих родных, работавших на площадке, дадут исчерпывающую информацию об их местонахождении и состоянии здоровья. Дежурство на телефоне осуществляют психологи МЧС.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. По последним данным, из-под завалов спасатели извлекли тела трёх погибших рабочих. Руководство СГК выразило соболезнования семьям погибших.

Напомним, по факту обрушения Следственный комитет возбудил уголовное дело.