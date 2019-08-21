Извлекли тело последнего погибшего: МЧС открыло горячий телефон для родственников пострадавших

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Извлекли тело последнего погибшего: МЧС открыло горячий телефон для родственников пострадавшихРубрика: проиcшествия
28.08.2019 16:44
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
В Главном управлении МЧС по Новосибирской области заработал телефон доверия; можно узнать о состоянии пострадавших и получить психологическую помощь.
В Новосибирске начали принимать звонки родственников рабочих, которые сегодня оказались на территории стройплощадки на Ударной. По телефону 8 (383) 23-999-99 можно получить информацию, связанную с обрушением. Здесь обеспокоенным новосибирцам, которые не могут дозвониться до своих родных, работавших на площадке, дадут исчерпывающую информацию об их местонахождении и состоянии здоровья. Дежурство на телефоне осуществляют психологи МЧС.
На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. По последним данным, из-под завалов спасатели извлекли тела трёх погибших рабочих. Руководство СГК выразило соболезнования семьям погибших.
Напомним, по факту обрушения Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
Выпускник экономического вуза стал известным попрошайкой в Новосибирске
Мэр Новосибирска рассказал о ходе спасательных работ на месте обрушения
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
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