Тело новорождённого ребёнка в пакете нашёл дворник

Лента новостейПредложить новость
«Несчастный случай» дважды бесплатно выступит в Новосибирске в сентябре
Обрушение здания в Новосибирске: двое погибли, девять остаются под завалами
Под завалами могут быть 11 человек: в Новосибирске рухнула стена на стройплощадке
ФК «Новосибирск» сыграет с «Иртышом»: где и во сколько смотреть трансляцию матча
Выселяемые из квартир семьи военных в Новосибирске вышли на очередной пикет
Анна Терешкова опубликовала видео своих песни и танца со свадьбы дочери
«Хочешь проехать бесплатно!»: кондуктор в Новосибирске нагрубила пассажирке
АО «РЭС»: модернизация оборудования повысит качество электроснабжения
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Тело новорождённого ребёнка в пакете нашёл дворникРубрика: проиcшествия
28.08.2019 12:26
фото с сайта pixabay.com
В городе Абакане проводится проверка по факту обнаружения тела младенца; девочку завернули в полиэтиленовый пакет.
В Республике Хакасия дворник обнаружил тело новорождённой девочки на помойке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.
По предварительным данным, утром 27 августа мужчина убирался в районе дома на улице Пушкина города Абакана. За мусорным баком он увидел полиэтиленовый пакет. Заглянув в него, дворник обнаружил грудничка без признаков жизни. Мужчина тут же сообщил о своей находке в правоохранительные органы.
В настоящее время следователи пытаются отыскать мать погибшего ребёнка и установить все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 26 августа в Барнауле грудничка выбросили в помойку.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
«Несчастный случай» дважды бесплатно выступит в Новосибирске в сентябре
Обрушение здания в Новосибирске: двое погибли, девять остаются под завалами
Под завалами могут быть 11 человек: в Новосибирске рухнула стена на стройплощадке
ФК «Новосибирск» сыграет с «Иртышом»: где и во сколько смотреть трансляцию матча
Выселяемые из квартир семьи военных в Новосибирске вышли на очередной пикет
Анна Терешкова опубликовала видео своих песни и танца со свадьбы дочери
«Хочешь проехать бесплатно!»: кондуктор в Новосибирске нагрубила пассажирке
АО «РЭС»: модернизация оборудования повысит качество электроснабжения
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Прогноз на веру
Как себя чувствует российская экономика и пойдёт ли она на поп...
Гражданки мира
Зачем люди из Сибири оканчивают иностранные университеты, и ско...
Ну и кто здесь папочка?
Спикеры конференции «Груша» в Новосибирске о том,...
Новости по теме
Популярное