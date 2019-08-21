Тело новорождённого ребёнка в пакете нашёл дворник

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В городе Абакане проводится проверка по факту обнаружения тела младенца; девочку завернули в полиэтиленовый пакет.

В Республике Хакасия дворник обнаружил тело новорождённой девочки на помойке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

По предварительным данным, утром 27 августа мужчина убирался в районе дома на улице Пушкина города Абакана. За мусорным баком он увидел полиэтиленовый пакет. Заглянув в него, дворник обнаружил грудничка без признаков жизни. Мужчина тут же сообщил о своей находке в правоохранительные органы.

В настоящее время следователи пытаются отыскать мать погибшего ребёнка и установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 26 августа в Барнауле грудничка выбросили в помойку.