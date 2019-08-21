Трёхлетняя девочка упала со второго этажа и сломала позвоночник в Новосибирске

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Трёхлетняя девочка упала со второго этажа и сломала позвоночник в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
28.08.2019 14:53
Фото с сайта Pixabay.com
У ребёнка черепно-мозговая травма, переломы позвоночника и множественные ушибы; сейчас она находится в реанимации.
Девочка выпала из окна второго этажа дачного домика в СНТ «Путеец» в Нижней Ельцовке Советского района Новосибирска. Об этом сегодня, 28 августа, Сиб.фм сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
«Инцидент произошёл 25 августа. В полицию поступило сообщение из детской клинической больницы № 1, куда поступил ребёнок. Ночью на даче начали пускать фейерверки, отчего девочка проснулась и пошла к открытому окну, откуда по неосторожности выпала. Родители в это время были дома, но остановить ребёнка не успели», – пояснили в ведомстве.
Также полицейские уточнили, что девочка из благополучной многодетной семьи, которая не стоит на учёте в МВД. Сейчас ребёнок в больнице с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, переломами позвоночника и ушибами. Состояние пострадавшей стабильное.
Все материалы по факту данного дела переданы в СУ СК РФ по Новосибирской области. Сотрудники правоохранительных органов призывают родителей маленьких детей быть внимательными и не оставлять малышей одних рядом с открытыми окнами.
Напомним, 19 августа 2019 года пятилетний ребёнок выпал из окна в Новосибирске.
Дарья Мелехова
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