Тысячи деревьев и кустарников вырубят на левом берегу Новосибирска ради строительства моста

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На левом берегу города за полмиллиона рублей снесут 3,5 тысячи деревьев и кустарников; аукцион выиграла компания новосибирского девелопера.

В Новосибирске завершился аукцион на снос деревьев и очистку площадки для строительства четвёртого моста через Обь. Его выиграла компания Александра Бойко. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Работы в конце августа начнёт проводить организация «Союздорстрой». Заказчиком выступил ГКУ «Мост». Стоимость контракта составила 458,8 тысячи рублей. Срок окончания работ – 20 декабря.

Всего работникам предстоит спилить две тысячи кустарников, 96 берез, 378 ив, 864 клёна, 52 яблони и другие деревья.

Контракт на строительство четвёртого моста через Обь, которое оценивается в 40,5 миллиарда рублей, был заключён ещё в 2017 году между «Сибирской концессионной компанией» и правительством Новосибирской области. В феврале 2019 года губернатор Андрей Травников объявил о начале работ.

Напомним, в конце июня в Новосибирске выбрали подрядчика для сноса более полутысячи построек под четвёртый мост.