Упавшие футбольные ворота сломали позвоночник шестилетнему мальчику в Республике Алтай

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Следователи предполагают, что инцидент произошёл из-за халатности рабочих; ребёнок попал в больницу с переломом позвоночника.

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело после падения футбольных ворот на шестилетнего мальчика. Об этом сегодня, 28 августа, сообщили на сайте регионального СУ СК РФ. ЧП произошло на стадионе «Дружба» в Кош-Агачском районе.

По данным следствия, вечером 19 мая 2019 года во время игры на стадионе на мальчика упали футбольные ворота. Ребёнок был доставлен в больницу, врачи диагностировали у него перелом позвоночника.

Сейчас в отношении сотрудников дирекции стадиона возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В случае признания их вины им может грозить до пяти лет принудительных работ или лишения свободы. На данный момент расследование дела продолжается.

Напомним, 27 августа 2019 года следователи назвали причину падения шкафов на новосибирских школьниц.