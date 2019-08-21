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В Новосибирске началось голосование на выборах мэра

Рубрика: политика

29.08.2019 08:13

Фото из архива Сиб.фм

Выбрать мэра перед отпуском или работой в воскресенье можно вплоть до седьмого сентября; первые данные по проголосовавшим будут известны уже сегодня.

Первые новосибирцы начали заранее выбирать своих кандидатов на пост главы города. 28 августа новосибирский избирком открыл досрочное голосование на выборах мэра.

Участковые избиркомы уже открыты для тех, кто торопится отдать голос перед поездкой в отпуск, в командировку или же ложится в больницу. Досрочно проголосовать могут и те, кто работает в воскресенье, 8 сентября. Подтвердить своё желание побыстрее выбрать мэра, можно предоставив комиссии документы о болезни, неотложной работе или обучении в день выборов, билеты в отпуск, командировку и так далее. 

Проголосовать досрочно можно на избирательных участках по месту жительства, где для этого заранее разместят информацию о кандидатах и поставят отдельные кабинки для тайного голосования. 

Досрочное голосование продлится с 28 августа по 7 сентября 2019 года. Прийти на участок можно по будням с 16:00 до 20:00, а в выходные с 10:00 до 14:00. 

Как сообщили в новосибирском горизбиркоме, первые данные по досрочному голосованию появятся сегодня, 29 августа.   

Напомним, 23 августа один из кандидатов в мэры Новосибирска снялся с выборов.

Никита Манько

Теги: выборы Мэрия Новосибирска голосование

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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