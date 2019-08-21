В Новосибирске перекроют улицу Фрунзе

Лента новостейПредложить новость
«Несчастный случай» дважды бесплатно выступит в Новосибирске в сентябре
Обрушение здания в Новосибирске: двое погибли, девять остаются под завалами
Под завалами могут быть 11 человек: в Новосибирске рухнула стена на стройплощадке
ФК «Новосибирск» сыграет с «Иртышом»: где и во сколько смотреть трансляцию матча
Выселяемые из квартир семьи военных в Новосибирске вышли на очередной пикет
Анна Терешкова опубликовала видео своих песни и танца со свадьбы дочери
«Хочешь проехать бесплатно!»: кондуктор в Новосибирске нагрубила пассажирке
АО «РЭС»: модернизация оборудования повысит качество электроснабжения
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
В Новосибирске перекроют улицу ФрунзеРубрика: общество
28.08.2019 09:04
Фото с сайта gorod-nsk.ru
Ремонт трамвайных путей стал причиной перекрытия одной из центральных улиц города; движение обещают открыть 29 августа после завершения ремонта.
На перекрёстке улиц Фрунзе и Мичурина ремонтируют трамвайные пути. Это стало причиной перекрытия одной из центральных магистралей города. В мэрии Новосибирска сообщили, что в связи с восстановлением инфраструктуры будут временно изменены маршруты движения общественного транспорта.
Так, трамвай № 13 будет курсировать от Гусинобродского шоссе до улицы Депутатской. Автобусы № 41 и № 95 будет объезжать место ремонта по Красному проспекту, улицам Гоголя и Семьи Шамшиных. Маршрутное такси № 2 будет следовать от остановки «Цирк» по улицам Челюскинцев, Гоголя, Семьи Шамшиных.
В мэрии отметили, что с 30 августа возобновится движение по троллейбусному маршруту № 36 «Метро Речной вокзал – улица Лазурная». Он был временно закрыт из-за ремонтных работ на улице Фрунзе.
Напомним, 26 августа стало известно об очередном перекрытии улицы Фрунзе из-за ремонта теплотрассы.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
«Несчастный случай» дважды бесплатно выступит в Новосибирске в сентябре
Обрушение здания в Новосибирске: двое погибли, девять остаются под завалами
Под завалами могут быть 11 человек: в Новосибирске рухнула стена на стройплощадке
ФК «Новосибирск» сыграет с «Иртышом»: где и во сколько смотреть трансляцию матча
Выселяемые из квартир семьи военных в Новосибирске вышли на очередной пикет
Анна Терешкова опубликовала видео своих песни и танца со свадьбы дочери
«Хочешь проехать бесплатно!»: кондуктор в Новосибирске нагрубила пассажирке
АО «РЭС»: модернизация оборудования повысит качество электроснабжения
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Турникеты и люди
Какое будущее ожидает электрический транспорт в Новосибирске...
Новости по теме
Популярное