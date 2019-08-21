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В Новосибирске перекроют улицу Фрунзе

Рубрика: общество

28.08.2019 09:04

Фото с сайта gorod-nsk.ru

Ремонт трамвайных путей стал причиной перекрытия одной из центральных улиц города; движение обещают открыть 29 августа после завершения ремонта.

На перекрёстке улиц Фрунзе и Мичурина ремонтируют трамвайные пути. Это стало причиной перекрытия одной из центральных магистралей города. В мэрии Новосибирска сообщили, что в связи с восстановлением инфраструктуры будут временно изменены маршруты движения общественного транспорта.

Так, трамвай № 13 будет курсировать от Гусинобродского шоссе до улицы Депутатской. Автобусы № 41 и № 95 будет объезжать место ремонта по Красному проспекту, улицам Гоголя и Семьи Шамшиных. Маршрутное такси № 2 будет следовать от остановки «Цирк» по улицам Челюскинцев, Гоголя, Семьи Шамшиных.

В мэрии отметили, что с 30 августа возобновится движение по троллейбусному маршруту № 36 «Метро Речной вокзал – улица Лазурная». Он был временно закрыт из-за ремонтных работ на улице Фрунзе.

Напомним, 26 августа стало известно об очередном перекрытии улицы Фрунзе из-за ремонта теплотрассы. 

Анатолий Якимов

Теги: трамвай ремонтные работы Новосибирск

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