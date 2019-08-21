В Новосибирскую область попали сотни фальшивых банкнот

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В Новосибирскую область попали сотни фальшивых банкнотРубрика: общество
28.08.2019 16:25
Фото с сайта pixabay.com
Университет Банка России подготовил программу курсов для кассовых работников; специалистов дистанционно научат распознавать фальшивые купюры.
Фальшивые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей чаще всего встречаются в Новосибирской области. За первое полугодие эксперты выявили 171 и 237 банкнот соответственно. Об этом рассказали в Сибирском ГУ Центрального банка России.
В связи с распространением фальшивых купюр сотрудники Университета Банка России разработали дистанционный курс по темам «Подлинность банкнот и монет» и «Платёжеспособность банкнот и монет». Основной упор сделан на информацию об оформлении и признаках защиты банкнот, способах их проверки, а также платёжеспособности денежных знаков. В рамках курса расскажут о том, какие купюры обязаны принимать. В частности, грязные и порванные купюры обязаны принять, если на них чётко виден номинал.
«Во время учебных курсов кассирам предстоит самостоятельно изучить методические материалы, а затем пройти тестирование дистанционно. Курс длительностью 6 часов находится в постоянном доступе на сайте Университета Банка России», – уточнили в пресс-службе ведомства.
Участники, успешно завершившие обучение, получат именной сертификат и отличительный знак.
Напомним, 16 мая огласили приговор группе молодых людей, которые хотели за фальшивые купюры купить сотовые телефоны.
Анатолий Якимов
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