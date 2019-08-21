Велосипедист из Бердска стал третьим на Кубке России

Фото с сайта РЕГИОНАЛЬНого ЦЕНТРа СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД И СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

Аркадий Ерёмкин взял «бронзу» в индивидуальных соревнованиях; команда Новосибирской области с его участием заняла четвёртое место.

Бердский велогонщик Аркадий Ерёмкин занял третье место в индивидуальных состязаниях на Кубке России по велоспорту, которые проходили в Краснодарском крае. Об этом 28 августа сообщили на сайте Регионального центра спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва.

Индивидуальные соревнования среди мужчин прошли 7 августа. В них приняли участие 90 спортсменов из 27 субъектов РФ. Третье место занял спортсмен из Бердска, выпускник СШ «Авангард», мастер спорта России Аркадий Ерёмкин.

Также бердчанин участвовал в командных состязаниях, представляя Новосибирскую область вместе с другим выпускником «Авангарда» Максимом Рудаковым, а также учеником отделения велоспорта Никитой Лукьяновым и представителем Училища олимпийского резерва Павлом Василиогло. Команда завоевала четвёртое место в борьбе за Кубок России.

Напомним, в апреле 2019 года новосибирский борец Роман Власов стал четырехкратным чемпионом Европы.