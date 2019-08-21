Видео: разбор завалов на месте обрушения в Новосибирске

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Видео: разбор завалов на месте обрушения в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
28.08.2019 14:41
фото со страницы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», видео СУ СК РФ по Новосибирской области
Следственный комитет по Новосибирской области опубликовал видео о том, что в эти минуты происходит на месте обрушения в Ленинском районе.
Новосибирский Следком обнародовал видеозапись с места разбора завалов на улице Ударной в Новосибирске.
На кадрах видно, что на месте обрушения работают несколько десятков человек. Кирпичи, доски и прочий некрупный мусор рабочие и спасатели отбрасывают руками. Тяжёлые обломки железобетонных плит поднимают при помощи крана.
Под завалами остаются, по предварительным данным, девять человек. Один рабочий доставлен в больницу, ещё двое – погибли.
Напомним, Следком по факту обрушения возбудил уголовное дело.
Татьяна Картавых
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