Видео: разбор завалов на месте обрушения в Новосибирске

фото со страницы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», видео СУ СК РФ по Новосибирской области

Следственный комитет по Новосибирской области опубликовал видео о том, что в эти минуты происходит на месте обрушения в Ленинском районе.

Новосибирский Следком обнародовал видеозапись с места разбора завалов на улице Ударной в Новосибирске.

На кадрах видно, что на месте обрушения работают несколько десятков человек. Кирпичи, доски и прочий некрупный мусор рабочие и спасатели отбрасывают руками. Тяжёлые обломки железобетонных плит поднимают при помощи крана.

Под завалами остаются, по предварительным данным, девять человек. Один рабочий доставлен в больницу, ещё двое – погибли.

Напомним, Следком по факту обрушения возбудил уголовное дело.