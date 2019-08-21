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Выпускник экономического вуза стал известным попрошайкой в Новосибирске

Рубрика: общество

28.08.2019 17:26

Скриншот с канала YouTube

Молодой человек выяснил, что лучше не просить на Ferrari и мерч; большинство прохожих опознали, что это пранк.

Начинающий блогер и специалист НГУЭУ Виталий Наумов поразил соцсети социальным экспериментом, став молодым попрошайкой. Сегодня, 28 августа, житель Академгородка подвёл итоги нескольких месяцев сбора мелочи на улицах Новосибирска на своей странице «ВКонтакте».

Молодой человек специально не готовился стать попрошайкой – вместо грима, актёрской игры и других особенностей профессии блогер решил просто нарисовать таблички с текстом «На Ferrrari», «На голливудскую улыбку», «Кинь на мерч». Блогер рассказал подписчикам, как в одном из первых выпусков он просил милостыню во время мероприятия «Электронный берег» 3 августа на пляже «Звезда».

В следующий раз блогер решил просить денег у прохожих у ТЦ Академгородка, для чего изготовил огромную табличку в человеческий рост с подносом и окном для денег, сопроводив просьбой «Кинь на мерч». Молодой человек объяснял, что плохо выглядит и собирает деньги на стильную одежду. 

Большинство прохожих отправляли блогера работать, но некоторые, увидев камеру, давали мелочь, чтобы попасть на YouTube. Сотрудник конной полиции не реагировал на молодого человека и проехал мимо. В итоге после нескольких роликов у ТЦ в Академгородке у блогера появились первые фанаты.

«На маленькую табличку собрали 49 рублей, на вторую около 35 рублей. Всё решает не табличка, а надпись. Поскольку слово "мерч" непонятно русскому человеку – нам мало бросали и, возможно, не воспринимали всерьёз», – рассказал в видео Виталий Наумов. 

Напомним, 7 августа новосибирский экс-миллионер стал водителем маршрутки ради переезда в столицу.

Никита Манько

Теги: блогер студенты деньги соцсети

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Лента новостей

Предложить новость

Подрядчики задержаны по делу об обрушении в Новосибирске

вчера 22:12 Хроника 0 Коммент.

Правительство региона обеспечивает координацию мер при ликвидации последствий обрушения в Ленинском районе Новосибирска

вчера 18:10 Общество 0 Коммент.

Выпускник экономического вуза стал известным попрошайкой в Новосибирске

вчера 17:26 Общество 0 Коммент.

Сколько стоит букет на 1 сентября в Новосибирске

вчера 17:18 Общество 0 Коммент.

Сибирские учёные получили важнейший для лечения рака изотоп

вчера 17:08 Общество 0 Коммент.

Извлекли тело последнего погибшего: МЧС открыло горячий телефон для родственников пострадавших

вчера 16:44 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирскую область попали сотни фальшивых банкнот

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

«Несчастный случай» дважды бесплатно выступит в Новосибирске в сентябре

вчера 15:38 Афиша 0 Коммент.

Мэр Новосибирска рассказал о ходе спасательных работ на месте обрушения

вчера 15:21 Хроника 0 Коммент.

Тысячи деревьев и кустарников вырубят на левом берегу Новосибирска ради строительства моста

вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор назвал уровень радиации в Новосибирске

вчера 14:49 Общество 0 Коммент.

Видео: разбор завалов на месте обрушения в Новосибирске

вчера 14:41 Хроника 0 Коммент.

Стас Ярушин решил «достать Бобровского» с концертом в Новосибирске

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

Упавшие футбольные ворота сломали позвоночник шестилетнему мальчику в Республике Алтай

вчера 14:26 Хроника 0 Коммент.

По факту обрушения здания возбуждено уголовное дело: Следком

вчера 14:15 Хроника 0 Коммент.

Обрушение здания в Новосибирске: двое погибли, девять остаются под завалами

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Армада» празднует день рождения

вчера 13:49 Афиша 0 Коммент.

Под завалами могут быть 11 человек: в Новосибирске рухнула стена на стройплощадке

вчера 13:23 Хроника 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» сыграет с «Иртышом»: где и во сколько смотреть трансляцию матча

вчера 12:51 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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