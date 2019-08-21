Выпускник экономического вуза стал известным попрошайкой в Новосибирске

Скриншот с канала YouTube

Молодой человек выяснил, что лучше не просить на Ferrari и мерч; большинство прохожих опознали, что это пранк.

Начинающий блогер и специалист НГУЭУ Виталий Наумов поразил соцсети социальным экспериментом, став молодым попрошайкой. Сегодня, 28 августа, житель Академгородка подвёл итоги нескольких месяцев сбора мелочи на улицах Новосибирска на своей странице «ВКонтакте».

Молодой человек специально не готовился стать попрошайкой – вместо грима, актёрской игры и других особенностей профессии блогер решил просто нарисовать таблички с текстом «На Ferrrari», «На голливудскую улыбку», «Кинь на мерч». Блогер рассказал подписчикам, как в одном из первых выпусков он просил милостыню во время мероприятия «Электронный берег» 3 августа на пляже «Звезда».

В следующий раз блогер решил просить денег у прохожих у ТЦ Академгородка, для чего изготовил огромную табличку в человеческий рост с подносом и окном для денег, сопроводив просьбой «Кинь на мерч». Молодой человек объяснял, что плохо выглядит и собирает деньги на стильную одежду.

Большинство прохожих отправляли блогера работать, но некоторые, увидев камеру, давали мелочь, чтобы попасть на YouTube. Сотрудник конной полиции не реагировал на молодого человека и проехал мимо. В итоге после нескольких роликов у ТЦ в Академгородке у блогера появились первые фанаты.

«На маленькую табличку собрали 49 рублей, на вторую около 35 рублей. Всё решает не табличка, а надпись. Поскольку слово "мерч" непонятно русскому человеку – нам мало бросали и, возможно, не воспринимали всерьёз», – рассказал в видео Виталий Наумов.

Напомним, 7 августа новосибирский экс-миллионер стал водителем маршрутки ради переезда в столицу.