Выселяемые из квартир семьи военных в Новосибирске вышли на очередной пикет

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Пикет в поддержку семей бывших военных проходит в эти минуты в посёлке Пашино; протестующие просят сохранить за ними квартиры, принадлежащие Министерству обороны.

Более 150 семей, у которых Министерство обороны РФ отсудило квартиры, могут быть выселены в ближайшее время. Люди прослужили в армии почти по 10 лет, и им буквально нескольких месяцев не хватило, чтобы приватизировать жильё.

Как ранее сообщал Сиб.фм, первыми, кто должен освободить квартиру, оказалась семья Юрия Цветкова. Уже 30 августа он должен освободить помещение, принадлежащее военному ведомству.

Пикет проходит в микрорайоне «Гвардейский» на улице Лейтенанта Амосова, 58. Ожидается, что в нём будут участвовать около 100 человек.

Напомним, 25 августа жители уже провели пикет в поддержку бывших военнослужащих.