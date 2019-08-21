Анатолий Локоть продолжит борьбу за пост мэра Новосибирска

Фото Сиб.фм

Центральный районный суд Новосибирска отказал в удовлетворении искового заявления кандидата в мэры города Виктора Козодоя; он обвинил действующего градоначальника в превышении служебных полномочий во время агитации избирателей.

В течение трёх с половиной часов в Центральном суде города Новосибирска рассматривалось административное дело по иску Виктора Козодоя. Как ранее сообщал Сиб.фм, оппозиционный претендент на кресло главы города обвинил действующего мэра, который также является кандидатом на этих выборах, в том, что он нарушает принцип равенства.

«Я считаю, что Анатолий Локоть использует своё служебное положение, размещая агитационные материалы на странице газеты "Красный проспект". Это издание мэрии, и выпускается за счёт бюджета. Однако сведения об оплате предвыборных материалов из избирательного фонда отсутствуют», – заявил истец в суде.

Его представитель – директор агентства юридических и бухгалтерских услуг «Открытие» Татьяна Баньшина – отметила, что материалы, опубликованные в издании, являются агитационными, поскольку рассказывают о деятельности мэра в предыдущие пять лет.

«Отчёт о деятельности мэрии побуждает избирателей отдать свои голоса ныне действующему главе города. Тем более что в данном выпуске каждый материал сопровождается фото Анатолия Локтя», – уточнила юрист.

Представители кандидата в мэры Новосибирска Анатолия Локтя и городской избирательной комиссии с доводами истца не согласились. Они напомнили, что в горизбиркоме состоялось заседание комиссии по жалобе о признании агитационными газет «Красный проспект» и «Ва-банкъ». Жалобу отклонили единогласно.

«По действующему законодательству глава муниципального образования не обязан уходить в отпуск в период предвыборной кампании. Анатолий Локоть воспользовался этим правом и выполняет свои обязанности», – сообщил член избирательной комиссии Андрей Макарцев.

Доверенное лицо Анатолия Локтя – Богдан Кучеренко – заметил, что в газете «Красный проспект» рассказывается прежде всего о деятельности мэрии в целом. Поэтому там используется фото с изображением действующего главы города.

«Исковое заявление подготовлено юридически неправильно, поскольку истец ссылается на выборы депутатов Государственной думы, но забыл упомянуть закон Новосибирской области о выборах глав муниципальных образований», – подчеркнул Богдан Кучеренко.

В свою очередь представитель истца Татьяна Баньшина добилась приобщения к делу дополнительных пояснений и видеозаписей, на которых кандидат в мэры Анатолий Локоть встречается со своими избирателями. Встреча проходила под сопровождение муниципального коллектива «Дружина».

Прокурор в своей речи отметила, что исковые требования не соответствуют действующему законодательству о выборах и попросила суд отказать в их удовлетворении. Основной довод прокуратуры – сторона истца не предъявила доказательства.

После перерыва суд вынес решение – иск оставить без удовлетворения.

Доверенное лицо Анатолия Локтя Богдан Кучеренко сообщил, что решение суда считает логичным.

«Кандидат, подавший иск в суд, не предоставил ни одного доказательства. В целом, полагаю, что это всё ради собственного пиара. В период избирательной кампании активность кандидата была нулевая. Денежных средств, за исключением тех, что пошли на оплату дебатов, где он объявил о том, что будет подавать в суд – не было», – напомнил Богдан Кучеренко.

Однако борьба ещё не закончена. После заседания представитель истца Татьяна Баньшина уточнила, что Виктор Козодой будет подавать апелляцию в Новосибирский областной суд.

«Наша сторона вынесенным решением не удовлетворена. Рассмотрение дела нельзя назвать полным и всесторонним, как того требует Кодекс административного судопроизводства. Суд не оценил предоставленную видеозапись», – заявила юрист.

При этом она напомнила, что процесс по другому громкому делу с её участием – о признании Устава города не соответствующим законодательству – в низших судебных инстанциях на территории области тоже заканчивался отклонением требований. Однако на более высоком уровне – в Верховном суде – в итоге признали правоту истцов.

В истории с требованием снять действующего мэра с выборов группа юристов также готова идти до конца.

У оппозиционного кандидата до 2 сентября есть время для подачи апелляционной жалобы в Новосибирский областной суд.

Напомним, 27 августа стало известно, сколько денег собрали и потратили на агитацию кандидаты в мэры Новосибирска за прошедшую неделю.