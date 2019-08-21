Десерт с мясом: сибирячку расстроила муха в булке

фото с портала Flamp.ru

Девушка пришла в кафе, чтобы полакомиться вкусной выпечкой; увидев блюдо на тарелке, она потеряла аппетит.

Жительница Новосибирска обнаружила мёртвую муху в своём десерте. Гневным отзывом Леонора поделилась с пользователями интернета на портале Flamp.

«У меня нет приличных слов!!! Как насекомое оказалось в еде? Аппетит испорчен и впечатление о вашем заведении тоже! Очень разочарована и боюсь возвращаться к вам», – пишет расстроенная посетительница кондитерской, которая успела откусить кусочек булки (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).

Как отмечает Леонора, если приглядеться к фотографии, можно заметить, как муха сражалась свою жизнь. Об этом можно судить по растопыренным во все стороны лапкам. Однако насекомому не повезло: его просто придавили десертом.

Девушке тут же ответили работники кафе, заверив её, что обязательно проведут необходимую проверку.

Напомним, 20 августа стало известно, что сибирячка отсудила компенсацию за отравление роллами.