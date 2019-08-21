Десерт с мясом: сибирячку расстроила муха в булке

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Десерт с мясом: сибирячку расстроила муха в булкеРубрика: общество, проиcшествия
29.08.2019 14:31
фото с портала Flamp.ru
Девушка пришла в кафе, чтобы полакомиться вкусной выпечкой; увидев блюдо на тарелке, она потеряла аппетит.
Жительница Новосибирска обнаружила мёртвую муху в своём десерте. Гневным отзывом Леонора поделилась с пользователями интернета на портале Flamp.
«У меня нет приличных слов!!! Как насекомое оказалось в еде? Аппетит испорчен и впечатление о вашем заведении тоже! Очень разочарована и боюсь возвращаться к вам», – пишет расстроенная посетительница кондитерской, которая успела откусить кусочек булки (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).
Как отмечает Леонора, если приглядеться к фотографии, можно заметить, как муха сражалась свою жизнь. Об этом можно судить по растопыренным во все стороны лапкам. Однако насекомому не повезло: его просто придавили десертом.
Девушке тут же ответили работники кафе, заверив её, что обязательно проведут необходимую проверку.
Напомним, 20 августа стало известно, что сибирячка отсудила компенсацию за отравление роллами.
Никита Минин
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