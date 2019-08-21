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Дети пострадали во время возгорания в кузбасской маршрутке

Рубрика: проиcшествия

29.08.2019 21:41

Фото с сайта shutterstock.com

В транспортном средстве перегрелся двигатель; водитель и пятеро пассажиров получили ожоги разной степени тяжести.

Пять человек пострадали при возгорании в маршрутном такси города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области. Об этом сегодня, 29 августа, сообщили на сайте регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, во время движения у маршрутного такси перегорел двигатель. В салоне транспортного средства в тот момент находились люди. Когда водитель попытался исправить ситуацию, в салон вытекла охлаждающая жидкость.

В итоге водитель и пятеро пассажиров, среди которых были двое детей 10, 13 лет, и подросток 17 лет, получили ожоги разной тяжести. Пострадавших оперативно доставили в больницу, где их осмотрели и оказали им необходимую помощь. Госпитализация никому не потребовалась.

Сейчас следователи выясняют, было ли исправно маршрутное такси при выходе на линию.

Напомним, 29 августа 2019 года столкновение двух поездов привело к трагедии на Кузбассе.

Дарья Мелехова

Теги: Кузбасс Следственный комитет пострадали дети

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сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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