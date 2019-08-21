Дети пострадали во время возгорания в кузбасской маршрутке

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В транспортном средстве перегрелся двигатель; водитель и пятеро пассажиров получили ожоги разной степени тяжести.

Пять человек пострадали при возгорании в маршрутном такси города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области. Об этом сегодня, 29 августа, сообщили на сайте регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, во время движения у маршрутного такси перегорел двигатель. В салоне транспортного средства в тот момент находились люди. Когда водитель попытался исправить ситуацию, в салон вытекла охлаждающая жидкость.

В итоге водитель и пятеро пассажиров, среди которых были двое детей 10, 13 лет, и подросток 17 лет, получили ожоги разной тяжести. Пострадавших оперативно доставили в больницу, где их осмотрели и оказали им необходимую помощь. Госпитализация никому не потребовалась.

Сейчас следователи выясняют, было ли исправно маршрутное такси при выходе на линию.

Напомним, 29 августа 2019 года столкновение двух поездов привело к трагедии на Кузбассе.