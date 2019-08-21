Известный новосибирский руфер поделился фотографиями Горного Алтая

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Известный новосибирский руфер поделился фотографиями Горного АлтаяРубрика: общество
29.08.2019 13:58
фото со страницы Вадима Махорова в социальной сети «ВКонтакте»
Фотографии с красотами Республики Алтай появились на странице известного новосибирского фотографа и экстремала; виды, как всегда, с высоты.
Новосибирский фотохудожник и экстремал Вадим Махоров выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» завораживающие виды Горного Алтая.
Фото разбиты на две серии. В первой Вадим показывает снимки одного из своих любимых мест – долины Актру.
Серия вторая посвящена Телецкому озеру.
Руфер сообщает, что сейчас находится на Камчатке, и обещает показать прекрасные виды полуострова.
Напомним, 7 августа в Новосибирске открылась фотовыставка Вадима Махорова и Виталия Раскалова.
Татьяна Картавых
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