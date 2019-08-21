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Камень вдвое дороже золота открыли учёные в Сибири

Рубрика: экономика

29.08.2019 20:20

Фото с сайта журнала "Наука в Сибири"

Небесно-голубой сибирский карлтонит встречается в породе чароита; иркутские учёные открывают по новому виду минерала в год.

Сибирские учёные открыли единственное в мире месторождение фторкарлтонита – неизвестного науке минерала в Забайкалье. Сегодня, 29 августа журнал «Наука в Сибири» сообщил об открытии геохимиков Иркутского национального исследовательского технического университета.

Новый вид карлтонита был обнаружен в виде небесно-голубых вкраплений в образцах полудрагоценного камня чароита пород Мурунского массива. Анализ установил, что это очень редкий минерал, который ранее добывался лишь в одном месторождении во всём мире – в щелочном массиве Сент-Илер на территории Канады. Сейчас данное месторождение считается утраченным.  

«В минерале, найденном на Мурунском массиве, в качестве добавочного аниона преобладает фтор, а в карлтоните из Канады — группа OH. Сибирская находка — это F-аналог карлтонита. Потому и название ему было дано — фторкарлтонит», — сообщила старший научный сотрудник Института геохимии СО РАН Екатерина Канева. 

По данным сайта Mineralcatalofg.org, один карат огранённого канадского картонита стоит почти в два раз дороже в соотношении к золоту.

Новые минералы открывают в Иркутской области в среднем раз в год. Всего в мире происходит около 100 открытий, добавили геологи.    

Напомним, 14 августа золотые слитки в Китай попыталась вывезти россиянка в своих кроссовках.

Никита Манько

Теги: открытие золото геология СО РАН

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Дети пострадали во время возгорания в кузбасской маршрутке

сегодня 21:41 Хроника 0 Коммент.

Штормовое предупреждение о грозах Алтая выпустило МЧС

сегодня 20:51 Общество 0 Коммент.

Камень вдвое дороже золота открыли учёные в Сибири

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Столкновение двух поездов привело к трагедии на Кузбассе

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сегодня 18:07 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские учёные представят прорывные разработки для реализации нацпроектов

сегодня 17:42 Общество 0 Коммент.

Многодетные семьи в Новосибирской области получили 20 автомобилей из рук Андрея Травникова

сегодня 16:52 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть продолжит борьбу за пост мэра Новосибирска

сегодня 16:51 Общество 0 Коммент.

Массовое отравление в ресторанах Сибири: госпитализировали 28 человек

сегодня 15:14 Хроника 0 Коммент.

Сотрудник новосибирской колонии предлагал освободить заключённого за миллион

сегодня 14:43 Хроника 0 Коммент.

Опасные химикаты испортили плодородную землю в Сибири

сегодня 14:07 Хроника 0 Коммент.

Пять лет колонии за «оплеуху» сыну грозит новосибирцу из телешоу

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

Расследование убийства новосибирского кота Моти взяла под контроль Госдума

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Минздрав рассказал о состоянии единственного выжившего под рухнувшей стеной в Новосибирске

сегодня 13:01 Хроника 0 Коммент.

Суд огласил решение по иску о снятии мэра Локтя с выборов

сегодня 12:34 Политика 0 Коммент.

Солист Новосибирского оперного театра снялся в клипе Макса Фадеева

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Пряники с наркотиками нашли в Новосибирске

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Собаку забыли погрузить в самолёт в аэропорту Толмачёво

сегодня 11:11 Хроника 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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