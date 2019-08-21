Камень вдвое дороже золота открыли учёные в Сибири

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Камень вдвое дороже золота открыли учёные в СибириРубрика: экономика
29.08.2019 20:20
Фото с сайта журнала "Наука в Сибири"
Небесно-голубой сибирский карлтонит встречается в породе чароита; иркутские учёные открывают по новому виду минерала в год.
Сибирские учёные открыли единственное в мире месторождение фторкарлтонита – неизвестного науке минерала в Забайкалье. Сегодня, 29 августа журнал «Наука в Сибири» сообщил об открытии геохимиков Иркутского национального исследовательского технического университета.
Новый вид карлтонита был обнаружен в виде небесно-голубых вкраплений в образцах полудрагоценного камня чароита пород Мурунского массива. Анализ установил, что это очень редкий минерал, который ранее добывался лишь в одном месторождении во всём мире – в щелочном массиве Сент-Илер на территории Канады. Сейчас данное месторождение считается утраченным.
«В минерале, найденном на Мурунском массиве, в качестве добавочного аниона преобладает фтор, а в карлтоните из Канады — группа OH. Сибирская находка — это F-аналог карлтонита. Потому и название ему было дано — фторкарлтонит», — сообщила старший научный сотрудник Института геохимии СО РАН Екатерина Канева.
По данным сайта Mineralcatalofg.org, один карат огранённого канадского картонита стоит почти в два раз дороже в соотношении к золоту.
Новые минералы открывают в Иркутской области в среднем раз в год. Всего в мире происходит около 100 открытий, добавили геологи.
Напомним, 14 августа золотые слитки в Китай попыталась вывезти россиянка в своих кроссовках.
Никита Манько
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