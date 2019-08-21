Листовки от имени убитого кота Моти стали появляться на подъездах в Новосибирске

фото из группы «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте»

На подъездах жилых домов в Академгородке расклеены объявления, на которых написан адрес подозреваемой в убийстве кота школьницы.

В Новосибирске зоозащитники начали расклеивать на дверях подъездов жилых домов листовки, на которых написан адрес несовершеннолетней девушки, подозреваемой в жестоком убийстве кота Моти. Примечательно, что послание написано от имени убитого животного. Информация появилась в группе «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте».

«В нашем районе на улице Иванова 28а (номер квартиры) орудует банда живодеров. Берегите своих детей!!! #Живодеркиакадемгородка. Кот Мотя Новосибирск», – написано в объявлении.

Как ранее сообщал Сиб.фм, хозяйка Моти начала искать домашнего питомца 5 августа, когда кот не вернулся домой с прогулки. 6 августа его труп был найден в мусорном баке у дома по адресу Иванова, 28а: с Моти сняли скальп и отрезали лапы. Подозрения пали на школьницу, которая уже долгое время занималась тем, что продавала черепа животных в интернете, и её подругу. 15 августа во дворе дома, где жил рыжий любимец Академгородка, прошёл пикет, на котором зоозащитники потребовали наказать предполагаемых убийц.

Напомним, ранее стало известно, что расследование убийства новосибирского кота Моти взяла под контроль Госдума.