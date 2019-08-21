Лысая собака с длинными когтями шокировала новокузнечан

Фото из группы «Новокузнецк Онлайн» в социальной сети "ВКонтакте»

В Новокузнецке исхудавшая до костей собака забрела в магазин; местные жители ищут свидетелей жестокого обращения с животными.

Вид лысой собаки с длинными когтями встревожил посетителей магазина в Новокузнецке. Информация об этом появилась в группе «Новокузнецк Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сама прийти она не могла хотя бы потому, что когти от отсутствия движения достигли длины порядка 10 см. Собака практически лысая, истощение адовое, а самое страшное, что она давно не видела света!!!! глазки открывает только в полумраке или темноте», – описывает животное очевидец (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).

Собаку отвезли в ветеринарную клинику. Как сообщает подписчик группы, когда у животного попытались взять все необходимые анализы, кровь ударила фонтаном, который с трудом удалось приостановить. После осмотра было решено посадить Шиву, так назвали пациента клинки, на антибиотики.

В настоящее время собака находится в приюте. Нашедшие её люди прилагают все усилия к поиску бывшего владельца Шивы, чтобы тот ответил, зачем довёл животное до такого состояния.

Напомним, 28 августа стало известно, что «котёнок-инопланетянин» ищет дом в Новосибирске.