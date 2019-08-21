Лысая собака с длинными когтями шокировала новокузнечан

Лента новостейПредложить новость
Известный новосибирский руфер поделился фотографиями горного Алтая
Расследование убийства новосибирского кота Моти взяла под контроль Госдума
Солист Новосибирского оперного театра снялся в клипе Макса Фадеева
Отец погибшей в Турции 16-летней сибирячки обвинил врачей в торговле органами
Суд начал рассматривать иск о снятии мэра Новосибирска Анатолия Локтя с выборов
Шесть лет за «Три богатыря» получил директор долгостроя в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Лысая собака с длинными когтями шокировала новокузнечанРубрика: общество
29.08.2019 11:59
Фото из группы «Новокузнецк Онлайн» в социальной сети "ВКонтакте»
В Новокузнецке исхудавшая до костей собака забрела в магазин; местные жители ищут свидетелей жестокого обращения с животными.
Вид лысой собаки с длинными когтями встревожил посетителей магазина в Новокузнецке. Информация об этом появилась в группе «Новокузнецк Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».
«Сама прийти она не могла хотя бы потому, что когти от отсутствия движения достигли длины порядка 10 см. Собака практически лысая, истощение адовое, а самое страшное, что она давно не видела света!!!! глазки открывает только в полумраке или темноте», – описывает животное очевидец (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).
Собаку отвезли в ветеринарную клинику. Как сообщает подписчик группы, когда у животного попытались взять все необходимые анализы, кровь ударила фонтаном, который с трудом удалось приостановить. После осмотра было решено посадить Шиву, так назвали пациента клинки, на антибиотики.
В настоящее время собака находится в приюте. Нашедшие её люди прилагают все усилия к поиску бывшего владельца Шивы, чтобы тот ответил, зачем довёл животное до такого состояния.
Напомним, 28 августа стало известно, что «котёнок-инопланетянин» ищет дом в Новосибирске.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Известный новосибирский руфер поделился фотографиями горного Алтая
Расследование убийства новосибирского кота Моти взяла под контроль Госдума
Солист Новосибирского оперного театра снялся в клипе Макса Фадеева
Отец погибшей в Турции 16-летней сибирячки обвинил врачей в торговле органами
Суд начал рассматривать иск о снятии мэра Новосибирска Анатолия Локтя с выборов
Шесть лет за «Три богатыря» получил директор долгостроя в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
В Новый год загадаю доброе дело
Где и как в Новосибирске можно творить добро
7 причин переехать в ЖК Золотая Нива от СибирьИнвест
Мы всё взвесили, измерили, оценили – чтобы вы приняли верное ре...
Серпом по Байкалу
Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...
Новости по теме
Популярное