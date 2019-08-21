Лента новостейПредложить новость
Суд опередил «охотников за головой» новосибирского перекупщика запчастей
Теплоход с иностранными туристами на борту не доплыл до Новосибирска
Новосибирские учёные представят прорывные разработки для реализации нацпроектов
Листовки от имени убитого кота Моти стали появляться на подъездах в Новосибирске
Массовое отравление в ресторанах Сибири: госпитализировали 28 человек
Сотрудник новосибирской колонии предлагал освободить заключённого за миллион
Известный новосибирский руфер поделился фотографиями Горного Алтая
Солист Новосибирского оперного театра снялся в клипе Макса Фадеева
Отец погибшей в Турции 16-летней сибирячки обвинил врачей в торговле органами
Суд начал рассматривать иск о снятии мэра Новосибирска Анатолия Локтя с выборов
В проект строительства детсада на месте болота в Оби внесут изменения
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Массовое отравление в ресторанах Сибири: госпитализировали 28 человекРубрика: проиcшествия
29.08.2019 15:14
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Следком по Республике Якутия начал проверку по факту массового отравления посетителей ресторанов «София» и «Белые ночи»; за помощью обратились 42 человека.
Следственный комитет по Республике Якутия начал доследственную проверку по факту массового отравления посетителей двух популярных ресторанов. В поле зрения следователей попали точки общепита «София» и «Белые ночи» в городе Якутске.
За помощью медиков с жалобами на острую кишечную инфекцию обратились 42 человека. Из них 28 – госпитализированы в инфекционные отделения четырёх районных больниц и республиканскую клиническую больницу. У 11 пациентов подтверждён диагноз «сальмонеллёз».
Следователи устанавливают обстоятельства, предшествующие отравлению. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, 29 июля в якутском кафе отравились 18 человек.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Суд опередил «охотников за головой» новосибирского перекупщика запчастей
Теплоход с иностранными туристами на борту не доплыл до Новосибирска
Новосибирские учёные представят прорывные разработки для реализации нацпроектов
Листовки от имени убитого кота Моти стали появляться на подъездах в Новосибирске
Массовое отравление в ресторанах Сибири: госпитализировали 28 человек
Сотрудник новосибирской колонии предлагал освободить заключённого за миллион
Известный новосибирский руфер поделился фотографиями Горного Алтая
Солист Новосибирского оперного театра снялся в клипе Макса Фадеева
Отец погибшей в Турции 16-летней сибирячки обвинил врачей в торговле органами
Суд начал рассматривать иск о снятии мэра Новосибирска Анатолия Локтя с выборов
В проект строительства детсада на месте болота в Оби внесут изменения
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное