Массовое отравление в ресторанах Сибири: госпитализировали 28 человек

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Следком по Республике Якутия начал проверку по факту массового отравления посетителей ресторанов «София» и «Белые ночи»; за помощью обратились 42 человека.

Следственный комитет по Республике Якутия начал доследственную проверку по факту массового отравления посетителей двух популярных ресторанов. В поле зрения следователей попали точки общепита «София» и «Белые ночи» в городе Якутске.

За помощью медиков с жалобами на острую кишечную инфекцию обратились 42 человека. Из них 28 – госпитализированы в инфекционные отделения четырёх районных больниц и республиканскую клиническую больницу. У 11 пациентов подтверждён диагноз «сальмонеллёз».

Следователи устанавливают обстоятельства, предшествующие отравлению. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 29 июля в якутском кафе отравились 18 человек.