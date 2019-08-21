Минздрав рассказал о состоянии единственного выжившего под рухнувшей стеной в Новосибирске

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Минздрав рассказал о состоянии единственного выжившего под рухнувшей стеной в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
29.08.2019 13:01
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Минздрав Новосибирской области рассказал о состоянии пострадавшего при обрушении рабочего; мужчина идёт на поправку.
Как сообщили Сиб.фм в министерстве здравоохранения Новосибирской области, рабочий, пострадавший при обрушении на улице Ударной, идёт на поправку.
«Врачи оценивают его состояние, как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет, поправляется», – сообщили Сиб.фм в региональном минздраве.
Обрушение произошло 28 августа при ремонте теплотрассы и насосной станции в Ленинском районе Новосибирска. Из-под завала достали одного живого рабочего, ещё трое – погибли. Сегодня в СГК назвали имена погибших и пообещали оказать семьям материальную помощь.
Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять дело об обрушении на расследование. Вчера же были арестованы трое руководителей подрядной организации, которая проводила работы на аварийном объекте.
Напомним, по факту обрушения возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ».
Татьяна Картавых
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