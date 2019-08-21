Многодетные семьи в Новосибирской области получили 20 автомобилей из рук Андрея Травникова

Фото правительства Новосибирской области

Автомобили «Лада Ларгус» вручили двадцати многодетным семьям, воспитывающим семь и более детей; ключи и документы они получили из рук губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Новые машины получили многодетные семьи из 10 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области: Болотнинского, Искитимского, Карасукского, Кыштовского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Черепановского районов, городов Бердска, Новосибирска.

По словам Андрея Травникова, приветствовавшего участников церемонии, в нашем регионе растёт количество многодетных семей. В связи с этим правительством Новосибирской области было принято решение увеличить финансирование и число автомобилей, предназначенных для многодетных семей.

«Уже второй год подряд мы вручаем двадцать вместительных автомобилей «Лада Ларгус». Надеюсь, что это приобретение позволит вам совершить много интересных, полезных, безопасных поездок. Желаю, чтобы техника вас никогда не подводила, а дети всегда радовали», – сказал глава области.

Для нашего региона стало уже традицией вручение автомобилей многодетным семьям, в которых воспитывается семь и более детей. Впервые при поддержке губернатора и правительства области церемония передачи автомашин состоялась по инициативе общественных организаций семь лет назад – в 2012 году. За это время автомобили получили уже 112 семей. Семейные семиместные «Лады Ларгус» начали дарить с 2013 года. При этом если год назад их получило всего девять семей, то сейчас – 20.

Правительство области в этом году предусмотрело для реализации данной меры поддержки более 12,7 миллиона рублей. Финансирование осуществляется в рамках государственной региональной программы «Развитие и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области». Она была утверждена в 2013 году в рамках целей, обозначенных национальным проектом «Демография».

Напомним, 5 августа Андрей Травников вручил ключи от восьми автомобилей скорой помощи представителям районных больниц.