Новосибирец превратил ванную в сауну и проиграл соседям в суде

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Новосибирец превратил ванную в сауну и проиграл соседям в судеРубрика: общество
29.08.2019 19:30
Фото с сайта pixabay.com
Жительница Новосибирска решила париться в ванной; соседи засудили хозяйку за плесень в их квартирах.
Хозяйка квартиры на улице Семьи Шамшиных заплатит крупную сумму за перепланировку квартиры в сауну. Сегодня, 29 августа суд опубликовал решение по гражданскому иску соседей о плесени в квартирах.
Жители двух соседних квартир почувствовали все минусы соседства с настоящей сауной за стенкой. Согласно материалам дела, ещё в 2012 году соседка сделала перепланировку квартиры для водных процедур, расположив парилку в туалете и переделав конфигурацию труб водоснабжения и канализации. Вскоре у соседей начали отслаиваться обои и появился чёрный грибок и они обратились в суд.
Судебная экспертиза установила, что некачественная гидроизоляция и теплоизоляция стен сауны и санузла привели к образованию грибка, пенициллиновые бактерии создали чёрную плесень, которая является угрозой приобретения бронхо-лёгочных заболеваний, аллергии, экземы и так далее.
Хозяйка квартиры в суд не явилась. Центральный районный суд удовлетворил требования соседей, постановив взыскать более 82 тысяч рублей за ремонт квартиры и проведение экспертиз. Также любительница попариться должна демонтировать трубы водоснабжения и канализации, незаконно проведённые в стене.
Напомним, 25 августа стало известно, что через год после капитального ремонта в доме под Новосибирском отваливается штукатурка.
Никита Манько
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