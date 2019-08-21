Новосибирец превратил ванную в сауну и проиграл соседям в суде

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Жительница Новосибирска решила париться в ванной; соседи засудили хозяйку за плесень в их квартирах.

Хозяйка квартиры на улице Семьи Шамшиных заплатит крупную сумму за перепланировку квартиры в сауну. Сегодня, 29 августа суд опубликовал решение по гражданскому иску соседей о плесени в квартирах.

Жители двух соседних квартир почувствовали все минусы соседства с настоящей сауной за стенкой. Согласно материалам дела, ещё в 2012 году соседка сделала перепланировку квартиры для водных процедур, расположив парилку в туалете и переделав конфигурацию труб водоснабжения и канализации. Вскоре у соседей начали отслаиваться обои и появился чёрный грибок и они обратились в суд.

Судебная экспертиза установила, что некачественная гидроизоляция и теплоизоляция стен сауны и санузла привели к образованию грибка, пенициллиновые бактерии создали чёрную плесень, которая является угрозой приобретения бронхо-лёгочных заболеваний, аллергии, экземы и так далее.

Хозяйка квартиры в суд не явилась. Центральный районный суд удовлетворил требования соседей, постановив взыскать более 82 тысяч рублей за ремонт квартиры и проведение экспертиз. Также любительница попариться должна демонтировать трубы водоснабжения и канализации, незаконно проведённые в стене.

Напомним, 25 августа стало известно, что через год после капитального ремонта в доме под Новосибирском отваливается штукатурка.