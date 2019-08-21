Новосибирские учёные представят прорывные разработки для реализации нацпроектов

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Новосибирские учёные представят прорывные разработки для реализации нацпроектовРубрика: общество, наука
29.08.2019 17:42
фото пресс-службы правительства новосибирской области
Исследователи готовы показать научные проекты, способствующие технологическим прорывам; их представят на форуме «Технопром-2019».
Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев одним из первых смог оценить научные проекты учёных, которые призваны совершить технологический и промышленный прорыв.
Результатом реализации идей исследователей станут гиперзвуковые летательные аппараты, системы охлаждения для микроэлектроники, структуры для солнечных элементов и современной электронной базы. Увидеть научные проекты можно будет на международном форуме «Технопром-2019», который пройдёт с 18 по 20 сентября.
«Главная тема форума "Технопром-2019" – "Наука новой эры: технологии трансформации". В рамках выставки "Технопром" будут представлены достижения в науке и промышленности, призванные способствовать технологическим прорывам отечественной промышленности, реализации задач национальных проектов, в частности усиления международной кооперации и экспорта», – отметил Алексей Васильев во время пресс-тура в институты СО РАН.
Также министр напомнил, что в рамках национального проекта «Наука» 14 академических институтов СО РАН получили почти 1 миллиард рублей в качестве грантов на обновление приборной базы от Министерства науки и высшего образования РФ. Гранты были направлены на то, чтобы открыть новые возможности для работы учёных и повысить качество проводимых исследований.
Андрей Васильев вместе с представителями СМИ посетил три института, которые получили гранты на создание новых научных центров. Институт теплофизики имени С. С. Кутателадзе СО РАН и Институт теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича СО РАН представили свои наработки, которые станут основой «Междисциплинарного центра аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики» (МИК АМиЭ), а Институт физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН – идеи по открытию «Центра нанотехнологий». Создание центров, которое входит в программу реализации проекта «Академгородок 2.0», призвано способствовать новым технологическим прорывам.
Напомним, в апреле китайские учёные восхитились мощью новосибирской науки.
Никита Минин
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