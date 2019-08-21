Новосибирцам предложили на день стать инспекторами ГИБДД

фото ГИБДД по городу Новосибирску

Получить профессию инспектора ГИБДД предложили жителям Новосибирска; акция пройдёт 13 сентября.

Управление ГИБДД по городу Новосибирску приглашает всех желающих примерить на себя профессию инспектора дорожной полиции. 13 сентября с 9 утра на территории полка ДПС пройдёт акция «Стань инспектором ДПС на 1 день».

Зарегистрироваться можно, позвонив по телефону 232-22-97 в рабочие дни до 6 сентября.

Во время акции новосибирцев обещают научить выявлять нарушения ПДД и регулировать дорожное движение. Также участникам покажут, как работают приборы для измерения уровня алкоголя в дыхании и пропуска света через тонировку.

Напомним, 20 августа в Новосибирске установили продвинутые камеры ГИБДД.