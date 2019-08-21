Новосибирцам предложили на день стать инспекторами ГИБДД

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Новосибирцам предложили на день стать инспекторами ГИБДДРубрика: общество
29.08.2019 10:08
фото ГИБДД по городу Новосибирску
Получить профессию инспектора ГИБДД предложили жителям Новосибирска; акция пройдёт 13 сентября.
Управление ГИБДД по городу Новосибирску приглашает всех желающих примерить на себя профессию инспектора дорожной полиции. 13 сентября с 9 утра на территории полка ДПС пройдёт акция «Стань инспектором ДПС на 1 день».
Зарегистрироваться можно, позвонив по телефону 232-22-97 в рабочие дни до 6 сентября.
Во время акции новосибирцев обещают научить выявлять нарушения ПДД и регулировать дорожное движение. Также участникам покажут, как работают приборы для измерения уровня алкоголя в дыхании и пропуска света через тонировку.
Напомним, 20 августа в Новосибирске установили продвинутые камеры ГИБДД.
Татьяна Картавых
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